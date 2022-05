Jetzt also doch: Dieter Reiter feiert im Festzelt

Zum Anstich der Truderinger Festwoche hat sich Münchens OB Dieter Reiter nun doch mit Maß in der Hand gezeigt. Zum Frühlingsfest war dessen Feierlaune noch überschaubar.

OB Dieter Reiter (2.v.r.), seine Frau Petra (M.) und Bürgermeisterin Verena Dietl (2.v.l.) stoßen bei der Truderinger Festwoche an.

Es ist erst ein paar Wochen her, da hatte OB Dieter Reiter (SPD) eine klare Meinung zu Politikern, die in Festzelten feiern. "Man kann das Team Vorsicht auch auflösen und daraus ein Team Volksfest-Hopping machen", ätzte er in Richtung Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Dem Frühlingsfest blieb Reiter demonstrativ fern, betonte, ihm sei nicht nach Feiern.

Auf Dieter Reiter folgt nächste Woche Markus Söder

Die Lust ist offenbar zurück. Und Reiter übt schon mal ein bisserl für die Wiesn. Am Freitag kam er als Gast zum Anstich der Truderinger Festwoche, zog mit seiner Frau Petra unter dem Jubel der - auffällig jungen - Gäste ins Festzelt ein und ließ sich eine Maß Bier geben.

Einem Spruch von Volksfest-Hopper Markus Söder übrigens ging Reiter aus dem Weg. Der wird erst nächste Woche in Trudering erwartet. Aber die beiden treffen sich ja eh. Im Herbst auf der Theresienwiese.