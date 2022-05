Bierpreis auf dem Oktoberfest: Erste Tendenzen erkennbar

Nach der Entscheidung pro Wiesn 2022 ist sie die wohl drängendste Frage: Was kostet die Maß Bier in diesem Jahr auf dem Oktoberfest? Inzwischen gibt es erste Schätzungen, auch eine Tendenz ist rund vier Monate vor dem Start erkennbar.

München - Die Wiesn findet – Stand jetzt – nach zwei Corona-Absagen wieder statt! Das gab Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Ende April bekannt.

Eine Frage ist in Sachen Oktoberfest Jahr für Jahr der Dauerbrenner: Was kostet die Maß in diesem Jahr? Oder anders gefragt: Wie viel teurer wird's heuer? Bereits Monate vor dem Anstich wird spekuliert und gerätselt – so auch natürlich in diesem Jahr, wo die Vorfreude bei den Besuchern besonders groß ist.

Kostet die Wiesn-Maß dieses Jahr schon 14 Euro?

Erste Tendenzen sind bereits erkennbar: So wird der (im Idealfall) Liter Bier in diesem Jahr wohl (noch) nicht die 14-Euro-Marke knacken!

"Unsere städtische Linie ist klar: Jeder soll sich die Wiesn leisten können", sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) kürzlich im Interview mit " ". "Ich sehe absolut keine 14 vor dem Komma. Zwölf Euro, das ist okay, vielleicht auch noch 13 Euro. Aber höhere Preise für eine Maß Bier sehe ich nicht." Na immerhin...

Ähnlich äußerten sich zuletzt auch einige der Wiesnwirte: Denn, so sagt zum Beispiel Thomas Roiderer (Hackerzelt) der " ": "Die 14 Euro werden wir nicht erreichen, das verspreche ich!" Und für Christian Schottenhamel seien die 14 Euro "eine Schallmauer". Eine Schallmauer, die hoffentlich noch nicht so bald durchbrochen wird.

Wiesnwirte müssen Preise bald bei der Stadt einreichen

So oder so, 2022 wird es auf der Wiesn so gut wie überall einen Preissprung im Vergleich zum Oktoberfest 2019 geben. Zum Vergleich: Bei der letzten Wiesn kostete die Maß in den großen Zelten zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro. Einen ersten Indikator, wohin die Reise geht, lieferte auch das Frühlingsfest, das zuletzt auf der Theresienwiese stattfand. Hier mussten die Besucher zwischen 11,90 Euro und 12,80 Euro hinblättern.

In etwa einer Woche müssen die Wirte ihre Preise bei der Stadt einreichen – Klarheit gibt es dann etwa einen Monat später, wenn die Stadt die Bierpreise veröffentlicht.

AZ-Umfrage zum Wiesn-Bierpreis

Die AZ hat ihre Leser gefragt, wie viel die Wiesn-Maß in diesem Jahr höchstens kosten darf. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) der 620 Teilnehmer (Stand: 17.05., 14 Uhr) stimmten für unter zwölf Euro. Rund einem Fünftel, nämlich 21 Prozent, ist der Preis völlig egal. Na dann – Prost!