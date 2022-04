"Vielleicht auch 13 Euro": Wiesn-Chef spricht über Bierpreis auf dem Oktoberfest

Eine Bierpreisbremse wird es nicht geben, betonte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner am Mittwoch. Die Maß Bier werde auf dem Frühlingsfest und damit auch auf der Wiesn "irgendwo zwischen elf, zwölf und vielleicht auch 13 Euro" kosten.

München - Seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, was die Maß Bier auf dem nächsten Oktoberfest kosten wird – so es denn stattfindet. Am Mittwoch hat Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) zumindest angedeutet, was die Besucher auf dem am Freitag beginnenden 56. Frühlingsfest für den Liter Bier hinlegen müssen.

Baumgärtner: "Es gibt nichts Wichtigeres als den Bierpreis"

"Es ist Frühlingfest, und es gibt nichts Wichtigeres als den Bierpreis", grantelte der Wirtschaftsreferent der Stadt während der Pressekonferenz zum Frühlingsfest auf der Theresienwiese (22. April bis 8. Mai).

Er werde sich sicherlich nicht "in Hemisphären" von 14 Euro bewegen, wie sie bereits durch die Medien gingen. Baumgärtner erwartet einen Preis "irgendwo zwischen den elf, zwölf und vielleicht auch 13 Euro" – das gelte im Übrigen dann auch für die Wiesn. "Und ich denke, das kann sich auch ein jeder leisten", fügte der 45-Jährige hinzu.

Baumgärtner schließt eine Bierpreisbremse aus

Er versicherte, dass "wir als Stadt auch den Finger drauf haben", aber letzten Endes unterliege auch der Bierpreis der freien Marktwirtschaft: Wer weniger verlangt, könnte mehr Kundschaft bekommen. Wer bei der Maß mehr hinlangt, muss mit weniger Besuchern rechnen. Egal, wie viel die Maß am Ende kostet – Baumgärtner ist fest davon überzeugt, dass Kunde "für den Preis auch eine ganze Menge" bekomme.

Clemens Baumgärtner (stehend) spricht während der PK zum Frühlingfest 2022. © imago images/Lindenthaler

Eine Bierpreisbremse schloss Baumgärtner aus, damit liegt der Bierpreis mit Sicherheit nicht unter dem von 2019. Auf dem Oktoberfest vor drei Jahren lag der Preis für eine Maß Bier zwischen 10,80 Euro und 11,80 Euro.

Wiesn-Entscheidung in der kommenden Woche

Doch damit man eine Maß auf dem Oktoberfest überhaupt zahlen und anschließend auch trinken kann, muss die Wiesn erstmal stattfinden. Eine Entscheidung diesbezüglich wird laut Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Laufe der kommenden Woche erfolgen.

Reiter äußerte aufgrund des Ukraine-Kriegs zuletzt Zweifel, die Wiesn stattfinden zu lassen. Baumgärtner kann das nicht verstehen: "Ich bin mir total sicher, dass die Wiesn 2022 stattfindet, weil es überhaupt keinen guten Grund gibt, sie nicht zu machen", sagte der Wiesn-Chef am Mittwoch.

Natürlich müsse man das Thema Ukraine immer wieder im Blick haben, jedoch sei dies eines, "das jeder für sich selber entscheiden muss". Baumgärtner sei ein Freund davon, Angebote zu machen, wie er erklärte – und die Wiesn sei ein solches Angebot. "Keiner muss hin, ein jeder kann hin. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg für den Herbst."