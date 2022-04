CSU und Grüne optimistisch: Wiesn 2022 soll stattfinden

Die Wiesn-Stadträtin der Grünen und die CSU sprechen sich klar dafür aus, dass das Oktoberfest dieses Jahr wieder stattfinden soll.

Blick in ein Wiesn-Festzelt: Findet das Oktoberfest heuer wieder statt? (Archivbild)

München - Gibt es nach zwei Jahren coronabedingter Pause dieses Jahr wieder ein Oktoberfest? Zumindest die Stadtratsfraktion der CSU/Freie Wähler beantwortet diese Frage ganz klar mit "Ja". Ebenso überzeugt zeigt sich die Wiesn-Stadträtin Anja Berger von den Grünen. Der " " gibt sie gar ein "überzeugtes 'Ja'" als Antwort auf die Frage, ob die Wiesn dieses Jahr stattfinden wird.

Oktoberfest: Lebensfreude und Leidtragende

Die Wiesn stehe für "tief empfundene Lebensfreude in der Landeshauptstadt München und darüber hinaus", schreibt die CSU in ihrem am Dienstag gefällten Beschluss dazu. Insbesondere die Beschicker, die Marktkaufleute und die Gastro nennt die Partei als Leidtragende der vergangenen Absagen.

"Menschen in der Ukraine haben andere Sorgen"

Ganz abgesehen von der Entwicklung der Corona-Pandemie soll auch der Krieg in der Ukraine kein Grund sein, das Oktoberfest dieses Jahr abzublasen. Die Münchner Bevölkerung leiste sehr große Hilfe für die ukrainischen Flüchtlinge: "Es ist niemandem geholfen, wenn jetzt aus reiner Symbolwirkung die Wiesn abgesagt wird."

Entscheidung noch diesen Monat

Nach AZ-Informationen geht man im Rathaus von einer endgültigen Entscheidung Ende April aus, ob das Oktoberfest dieses Jahr stattfinden wird.