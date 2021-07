Hinweise auf Brandstiftung in Großhadern: Geht die Serie weiter?

Wieder brennen in München Kabel. Der Vorfall erinnert an die Brandstiftung im Mai und einen ähnlichen Vorfall in Obergiesing.

Großhadern - Bereits am vergangenen Donnerstag (15. Juli) hat es auf einer Baustelle in Großhadern gebrannt. Zunächst war die Ursache noch unklar, doch nun teilt die Polizei mit, dass es Hinweise auf Brandstiftung geben würde.

Gegen 20.15 Uhr verständigten Anwohner der Maenherstraße in Großhadern den Notruf, weil sie Rauch auf einer Baustelle entdeckt hatten. Eine Elektroanlage im Keller des Rohbaus war in Brand geraten und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro.

Polizei: Hinweise auf Brandstiftung

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Dabei fanden die Polizisten Hinweise darauf, dass der Brand absichtlich gelegt worden war. Zum Zeitpunkt des Feuers fanden keine Bauarbeiten in dem Mehrfamilienhaus statt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, unter der Telefonnummer 089/29100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Vorfall erinnert an Brandstiftung Ende Mai

Geht die Brandserie in München etwa weiter? Der Vorfall erinnert an die Brandstiftung Ende Mai. Unbekannte zündeten vor den Pfingstferien Kabel in einer Baugrube an der Grafinger Straße an. Gut 20.000 Haushalte im Osten Münchens waren in der Folge ohne Strom. Später tauchte ein Bekennerschreiben aus der linksextremen Szene auf.

Vor rund einer Woche brannten dann Kabel in Obergiesing. Auch dort handelte es sich wohl um Brandstiftung.