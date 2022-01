Feuer an der Tegernseer Landstraße: Fahrlässige Brandstiftung?

Am späten Donnerstagabend hat es in einem Wohnhaus an der Tegernseer Landstraße ein Feuer gebrannt - es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Erste Hinweise deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin.

Thomas Gaulke 7 Wegen eines Brandes an der Tegernseer Landstraße musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Thomas Gaulke 7 Ein Dachstuhl hatte in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen. Thomas Gaulke 7 Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Thomas Gaulke 7 Die Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen in Rettungsbussen unter. Thomas Gaulke 7 Die Münchner Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Thomas Gaulke 7 Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Thomas Gaulke 7 Für die Dauer des Großeinsatzes mussten Teile der Straße gesperrt werden.