Sendling: Gefahrengut-Transporter fängt während der Fahrt Feuer

Am Mittwochmorgen hat in Sendling ein Gefahrengut-Transporter gebrannt. Die Sache ging am Ende aber doch glimpflich aus.

13. Januar 2022 - 10:04 Uhr | AZ

Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Fahrer die Flammen schon gelöscht. © Berufsfeuerwehr München