Neuperlach: Bub (8) fühlt sich vernachlässigt - und zündet Couch mit schlafenden Eltern an

Das gab das Kind gegenüber der Polizei und einem Geschwisterkind zu. Die Eltern konnten den Brand selbst löschen, der Vater wurde leicht verletzt.

Neuperlach - Am vergangenen Donnerstagmorgen mussten Polizei und Feuerwehr nach Neuperlach ausrücken. Was sich dann vor Ort herausstellte, ist furchtbar: Ein achtjähriger Junge hat die Matratze, auf der seine Eltern gerade schliefen, absichtlich in Brand gesteckt.

Wie die Polizei berichtet, wurde die Leitstelle gegen 6 Uhr über den Brand einer Schlafcouch in einem mehrstöckigen Wohnhaus informiert.

Neuperlach: 28-Jähriger kann Feuer löschen

Der 28-jährige Bewohner und seine Ehefrau (27), die beide auf der Couch schliefen, bemerkten das Feuer und konnten es selbst mit Wasser löschen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Während der Ermittlungen kam die tragische Brandursache ans Licht: Der achtjährige Sohn des Ehepaars fühlte sich vernachlässigt, weil sich seine Eltern um ein krankes Kind kümmern mussten. In der Folge zündete der Bub die Matratze im Wohnzimmer absichtlich an. Das gab der Achtjährige sowohl gegenüber einem Geschwisterkind als auch der Polizei zu.

Polizei München ermittelt

Die Polizei brachte den Bub daraufhin in eine Klinik und informierte das Jugendamt. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.