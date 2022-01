Brand an Tegernseer Landstraße: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Am späten Donnerstagabend ist in einem Wohnhaus an der Tegernseer Landstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Münchner Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, die Bewohner mussten das Gebäude vorsorglich verlassen.

14. Januar 2022 - 06:51 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 7 Wegen eines Brandes an der Tegernseer Landstraße musste die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Thomas Gaulke 7 Ein Dachstuhl hatte in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen. Thomas Gaulke 7 Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Thomas Gaulke 7 Die Bewohner des Mehrfamilienhauses kamen in Rettungsbussen unter. Thomas Gaulke 7 Die Münchner Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Thomas Gaulke 7 Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Thomas Gaulke 7 Für die Dauer des Großeinsatzes mussten Teile der Straße gesperrt werden.