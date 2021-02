So reagieren Grüne und CSU auf die Tunnel-Pläne der SPD

Die SPD will eine neue Röhre im Münchner Norden bauen. Die Grünen reagieren verwundert, die Rathaus-Opposition stimmt zu - und spottet.

Eigentlich hatten sich die beiden Fraktionen in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, sich von allen Tunnelbau-Planen in München zu verabschieden. Jetzt gibt deswegen doch Streit zwischen SPD und Grünen. (Symbolbild)

München - Auch in dieser Woche gibt es im Rathaus Streit: Um den Verkehr im Münchner Norden zu entlasten, würde Anne Hübner, die Chefin der SPD im Stadtrat, einen Tunnel an der Schleißheimer Straße bauen. Für dieses Vorhaben würde sie zur Not auch mit ihrem Koalitionspartner, den Grünen, brechen. Das sagte sie im Interview mit der AZ.

Tunnelbau-Pläne in München: Im Koalitionsvertrag klar ausgeschlossen

Eigentlich hatten sich die beiden Fraktionen in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, sich von allen Tunnelbau-Planen in der Stadt zu verabschieden. Im AZ-Interview stellte Anne Hübner diese Vereinbarung jedoch in Frage. Die Tunnelpläne seien zu abrupt gestoppt worden, einguter Alternativ-Plan sei nicht in Sicht, sagte sie und verärgerte damit ihren Koalitionspartner.

"Wir sind darüber sehr verwundert", sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen Florian Roth. "Schließlich haben wir den Tunnel im Koalitionsvertrag klar ausgeschlossen." Grund dafür ist für die Grünen der Naturschutz: Der Tunnel könnte laut den Grünen zerstörerische Auswirkungen auf ein Flora-Fauna-Habitat-Gebiet haben, das er unterqueren müsse. Sie wollen deshalb voll auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs setzen. "Zum Beispiel klagen wir seit geraumer Zeit beim Freistaat die Realisierung des S-Bahn-Nordrings ein", sagt Florian Roth. Auch andere Lösungen - wie Seilbahnen und Tramausbau - müsse die Stadt angehen.

BMW fordert Tunnel als Lösung für Verkehrsprobleme der Stadt

Doch zumindest BMW gehen diese Vorstöße offensichtlich zu langsam. Der Konzern, der im Münchner Norden sitzt, hatte angedeutet, seinen Standort nicht weiter ausbauen zu wollen, falls die Stadt ihre Verkehrsprobleme nicht in den Griff bekommt. Als einzige Lösung sieht der Konzern einen Tunnel. Mit ein paar Straßenbahnen, wie sie der Stadtrat gerade plant, lasse sich der Verkehr jedenfalls nicht bewältigen, sagte Tilman Haas, ein Verkehrsplaner des Konzerns, der AZ.

Damit hat das Unternehmen nicht nur die SPD, sondern auch CSU und FDP auf seiner Seite. "Wir waren immer für den Tunnel und dazu stehen wir auch weiterhin", sagt der CSU-Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl. Den Streit zwischen den Grünen und der SPD möchte er allerdings nicht kommentieren. Pretzl sagt nur: Zwar würde seine Fraktion für den Tunnelbau stimmen. Bei anderen Projekten werden sich SPD und Grüne aber wohl zusammenraufen müssen. "Wir werden nicht die nächsten Jahre der Notnagel der SPD sein."

Rathauskoalition aus SPD und Grünen ist zerstritten

Ähnlich äußert sich der Fraktionsvorsitzende der FDP Jörg Hoffmann. Auch seine Fraktion, die die FDP mit der Bayernpartei bildet, hält einen Tunnel an dieser Stelle für die richtige Lösung - "nicht nur, um BMW in München zu halten, sondern auch im Sinne der Anwohner". Auf Dauer könne die SPD allerdings nicht auf die Stimmen der FDP zählen. Für Hoffmann wird durch diesen Streit deutlich, wie zerstritten die Rathauskoalition ist. "Grüne und SPD sind von Anfang nicht warm geworden", sagt er. "Das haben alle gespürt."

Verschärft werde dies nun, weil immer mehr inhaltliche Probleme auf die Stadt zukommen: "Die Mieten steigen, nach wie vor, bezahlbarer Wohnraum ist weiter knapp, die Wirtschaft wird mit ihren Problemen allein gelassen." Zerbricht die Rathauskoalition nun also nach nur einem Jahr nach der Wahl? Zumindest Florian Roth von den Grünen ist sich trotz allem sicher: "Die Koalition wird halten. Die ökologisch soziale Modernisierung wollen wir gemeinsam vorantreiben. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten als Differenzen."