Nachwuchs trotz Corona: 23.198 Münchner Kindl

Der Baby-Boom lässt noch auf sich warten. Stattdessen bleiben die Geburtenzahlen in der Stadt stabil. 27 Geburten sind wegen des Virus trotzdem sehr besonders für die städtische Klinik.

München - Wenn Paare monatelang zu Hause halb eingesperrt sind, haben wir bestimmt bald einen Geburtenüberschuss - so lautete eine beliebte Einschätzung für 2020. Doch die Geburtenrate bleibt in München zunächst einfach stabil

Konstant hohes Geburtenniveau in München

23.198 Kinder wurden im Jahr 2020 geboren - ähnlich viele wie in den Jahren zuvor. Das gab die München Klinik in bekannt. 6.204 der 23.198 Kinder kamen in deren Häusern zur Welt. Bedeutet für München insgesamt: konstant hohes Geburtenniveau. Die städtischen Neugeborenen-Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren lauten so: 2019 wurden 23.463 Kinder geboren, 2018 waren es 23.512 und 2017: 23.377 München-Babys.

Pandemie-Statistik erfasst erkrankte Schwangere

An drei Standorten der München Klinik können Frauen ihre Kinder gebären. Und hierzu wurden die Zahlen weiter aufgeschlüsselt: In Harlaching waren es 2.337 (2019: 2.388) Babys, die 2020 zur Welt kamen, in Schwabing 2.534 (2019: 2.501) und in Neuperlach 1.333 (2019: 1.250). Die München Klinik führt eine weitere Pandemie-Statistik an: Ein umfassendes Sicherheitskonzept habe es 27 Sars-CoV-2-positiven Frauen ermöglicht, ihr Kind wohlbehalten in die Welt zu setzen.

Gibt es wirklich keinen Lockdown-Effekt?

Um darauf eine umfassende Antwort zu geben, müssen wir wohl noch einige Monate abwarten. Schließlich begann der erste Lockdown in Bayern Mitte März. Vielleicht werden die "echten" Lockdown-Babys erst ab Januar 2021 geboren und tauchen dann in einer späteren Statistik auf.