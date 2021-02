"Blinder Autohass": Riesen-Krach zwischen Grün-Rot um Tempo 30 in München

Die Grünen wollen, dass in München nur noch Tempo 30 gilt. Doch der Vorschlag war nicht mit der SPD abgesprochen – was der Koalitionspartner nun heftig kritisiert.

München - Es knirscht nicht, es scheppert ordentlich zwischen den Rathaus-Koalitionären! Nachdem die Grünen am Mittwochvormittag den Vorschlag pressewirksam verbreiteten, dass in München generell Tempo 30 gelten solle, zürnt jetzt die SPD.

Fraktionschefin Anne Hübner twitterte: "Die Forderung nach flächendeckendem Tempo 30 in München hätten sie, wenn ihnen tatsächlich an einer Umsetzung liegt, zuerst mit uns und nicht mit der Presse besprechen müssen. Uns derart zu übergehen, ist arrogant, und auch der Sache nicht zuträglich."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Und ihr Kollege Christian Müller sagte: "Wir unterstützen keine Anti-Auto-Ideologie, die Verkehrssicherheit, Lebensqualität und Mobilität der Bevölkerung gegeneinander ausspielt."

SPD sauer auf Grüne: "Blinder Autohass"

Der Vorschlag sei nicht mit der SPD/Volt-Fraktion abgestimmt und "eher von blindem Autohass als von einer konstruktiven Mitwirkung an einer zeitgemäßen Verkehrspolitik geprägt". Generelles Tempo 30 schade der Stadt mehr, als dass es helfe, so die SPD. Klare Kante der Sozialdemokraten!

Es gehe darum, die Hauptverkehrsadern leistungsfähig zu halten, stellt die SPD klar. "Sonst verlagert sich der Verkehr in Wohnstraßen, der Busverkehr wird ausgebremst und der Schadstoffausstoß erhöht sich sogar." Und generell sei man ja auch für mehr Tempo 30. "Zielgerichtete Geschwindigkeitsreduzierungen halten wir für sehr sinnvoll – vor Kindertagesstätten etwa, vor Schulen, Krankenhäusern oder in Wohngebieten. Das setzen wir auch heute schon um: Auf 85 Prozent der Straßen in München gilt Tempo 30", so Müller in dem Statement der Fraktion weiter.

Grüne wollen flächendeckend Tempo 30 in München

Hintergrund des Streits ist, dass sich die Stadtratsfraktion der Grünen/Rosa Liste und die Bezirksausschuss-Fraktionen der Grünen in einem gemeinsamen Vorstoß dafür einsetzen, dass die Stadt München sich beim Verkehrsministerium als Modellkommune für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit bewirbt.

Ursula Harper, Vorsitzende der Grünen München: "Viele Grüne BA-Fraktionen setzen sich schon seit Jahren für mehr Tempo 30 ein. Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit wäre ein klares Signal für die Verkehrswende: Mensch vor Auto."

Die Verkehrswende hatten Grüne und SPD nach der Kommunalwahl 2020 als eines ihrer Kern-Koalitionsziele vereinbart. Doch zumindest verbal hat der Streit über die Umsetzung nun deutlich an Fahrt aufgenommen – eher Tempo 100 als 30, möchte man sagen.