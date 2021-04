Polizei warnt: Alkoholverbot wird scharf kontrolliert

Ab heute (Freitag) 18 Uhr ist ein Feierabendbier am Gärtnerplatz und auch Wedekindplatz tabu.

München - Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) unter Leitung von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat entschieden, zwei Party-Hotspots trockenzulegen (AZ berichtete).

Münchner Polizei will Party-Hotspots im Auge behalten

Das Alkoholverbot gilt zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens. Ziel sei es, "Menschenansammlungen zu unterbinden, um die Infektionsrate zu senken", heißt es in einer Mitteilung des SAE: "Der Alkoholkonsum führt zu enthemmtem Verhalten und vermehrten Regelverstößen."

Am Wedekindplatz und auch am Gärtnerplatz hatten sich an den vergangenen Wochenenden jeweils Hunderte Menschen getroffen und gefeiert. Oft wurden keine Masken getragen und die Sicherheitsabstände nicht eingehalten. Die Polizei hat beide Plätze deshalb wiederholt geräumt.



Ein Sprecher des Polizeipräsidiums kündigte an, man werde die beiden Party-Hotspots genau im Auge behalten. Streifen werden präsent sein und kontrollieren, ob das Alkoholverbot auch eingehalten wird.

Auch Maskenpflicht im Zentrum bleibt bestehen

In der Fußgängerzone darf ebenfalls von 18 Uhr bis 6 Uhr und auf dem Viktualienmarkt weiterhin rund um die Uhr kein Alkohol im öffentlichen Raum getrunken werden.

Es bleibt auch bei der Maskenpflicht täglich von 9 Uhr bis 21 Uhr in der Fußgängerzone einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, im Rosental zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt, auf dem Rindermarkt und dem Viktualienmarkt, in der Dienerstraße, Schrammerstraße und Landschaftstraße, im Tal sowie in der Schützenstraße.