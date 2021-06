Wiesn-Reservierungen für 2022: Bräurosl-Chef Reichert nimmt Bestellungen entgegen

Bräurosl-Chef Peter Reichert macht's optimistisch vor und nimmt schon jetzt Tisch-Bestellungen entgegen. Wie es andere Wirte angehen? Die Details...

Sehr früh? Zu früh? Auf jeden Fall sehr siegessicher: In der Bräurosl kann für die Wiesn 2022 reserviert werden. (Archivbild)

München - Nach der Wiesn ist vor der Wiesn. Dieser Spruch wurde gern aufmunternd gesagt, als die Wiesn zuverlässig jedes Jahr stattgefunden hat und besonders große Oktoberfest-Fans sich am letzten Abend mit Tränen des Abschiedsschmerzes in den Armen gelegen sind.

Doch dieser Spruch scheint auch jetzt, leicht abgeändert, zu gelten - insbesondere für den neuen Bräurosl-Wirt Peter Reichert. Nach der abgesagten Wiesn ist vor der stattfindenden Wiesn.

Reservierung für Wiesn 2022: Ist es dafür zu früh?

Reichert zeigt sich aktuell so optimistisch wie kein anderer. Auf seiner Bräurosl-Homepage kann man bereits J-E-T-Z-T einen Tisch für die Wiesn 2022 reservieren. Sehr früh. Zu früh? Auf jeden Fall: sehr hoffnungsvoll und siegessicher!

Optimist: Wirt Peter Reichert. © imago/Lindenthaler

Schließlich gilt in der sehr eigenen Wiesnwirte-Welt das Gesetz - unabhängig davon, ob die Wiesn 2022 überhaupt stattfindet: Auch der erfahrenste und etablierteste Wirt muss sich jedes Jahr neu fürs Zelt bewerben. Grünes Licht gibt es von der Stadt im Mai.

Erst mit der offiziellen Zulassung darf man auch Reservierungen im Zelt vornehmen lassen, weshalb es in der Vergangenheit häufig Ärger gegeben hat. Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner mahnte oft, dass es ein Unding sei, vor der Zulassung Bestellungen anzunehmen. Gemacht wurde es von vielen Wirten trotzdem.

So kommt man an eine Reservierung für die Bräurosl

Doch so frühe Reservierungen wie jetzt für die Bräurosl gab's wohl noch nie. Wirt Reichert, der gerade in kleiner Version den Donisl aufgesperrt hat (mit Ochsensemmel und Bier aus der Flasche), schreibt online: "Leider wird die Wiesn 2021 wieder ausfallen. Sie können aber bereits Tische für die Wiesn 2022 reservieren."

Wie diese "Vorreservierung" konkret ausschaut: Zunächst muss der Wiesn-Hungrige eine E-Mail an die Bräurosl schreiben - mit Wunschtermin, Tischanzahl, Wunschbereich im Zelt (Wirtebox, Box, Galerie, Balkon, Schiff). Daraufhin bekommt der Reservierungswillige von der Bräurosl eine E-Mail zurück mit einem Reservierungscode, den er online eingeben muss.

Es folgen: Eingabe der persönlichen Daten, Info über eine Bier-Hendl-Mindestabnahme - und Zusatzleistungen (wie Brotzeitbrettl) können gebucht werden. "Wenn Sie die Reservierung abgeschlossen haben", heißt es auf der Bräurosl-Seite, "erhalten Sie sofort eine Bestätigung per Mail. Diese bestätigt, dass Ihre Reservierung in unserem System eingegangen ist. Sobald die Stadt die Durchführung der Wiesn bekanntgibt, senden wir Ihnen die Rechnung für die Reservierung zu. Dadurch wird die Reservierung zu einer Buchung. Bitte überweisen Sie innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Rechnung. Andernfalls wird die Reservierung frei gegeben."

Ist das jetzt etwa der neue Trend - Wiesntische für 2022 reservieren zu können? Die AZ machte den Check.

Kann auch in anderen Zelten für die Wiesn 2022 reserviert werden?

Ob Käfers Wiesn-Schänke, Kufflers Weinzelt, Schottenhamel oder Reinbolds Schützenfestzelt - die anderen Wirte verweisen auf Februar/April im nächsten Jahr (siehe Bilderstrecke).

Bräurosl-Wirt Peter Reichert erklärt der AZ seine Vorgehensweise so: "Die anderen Zelte waren alle voll reserviert von 2021, die Kollegen schieben ihre Reservierungen einfach ins nächste Jahr rüber. Ich als neuer Wirt mach es so, dass jetzt bei mir für 2022 reserviert werden kann - das explodiert gerade, was mich freut. Auch sonst bin ich optimistisch, der Stadtrat gibt sehr positive Rückmeldungen und mit der Brauerei läuft's wunderbar."