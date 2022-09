Weihnachtliche Wiesn: Die Maß hat Glühwein-Konkurrenz

Wegen des schlechten Wetters dürfen die Eisstände auf dem Oktoberfest seit Sonntag Punsch verkaufen.

München - Zum Hendl eine Brezn und vielleicht ein Haferl Glühwein dazu? Das geht. Seit dem heutigen Sonntag dürfen die Eisstände auf der Wiesn Glühwein ausschenken.

Zusätzliche Verdienstmöglichkeit für Eisverkäufer

Wie Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) bei der Pressekonferenz zur Oktoberfest-Halbzeit erklärte, wolle man für die Eisverkäufer eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit schaffen, da ihnen aufgrund des schlechten Wetters die Kundschaft ausbleibe.

Schneiders Eiscafé: Gibt es ab Dienstag Glühwein?

An vier Ständen könnte es demnach also bald nach Zimt und Nelken duften. Am Sonntag war davon noch nichts zu sehen oder zu riechen. "Frühestens am Dienstag könnten wir anfangen", sagt Ingo Schneider von Schneiders Eiscafé. Er verkauft Eis und Pfannkuchen auf der Wiesn.

Ob er wirklich Glühwein anbietet, macht Schneider von den Kosten für die Gestattung abhängig. Um die müssen sich die Stände selbstständig kümmern. Außerdem sei der logistische Aufwand für den Glühweinverkauf enorm. "Kessel, Tassen, Glühwein - da muss ich mir erst überlegen, ob das alles reinpasst bei mir", sagt er der AZ am Sonntag.

Kein Glühwein beim Wiener Eispalast: Das ist der Grund

Am Wiener Eispalast wird es in den kommenden Tagen trotz kalten Wetters keinen Glühwein geben. "Wir verkaufen alles Mögliche. Aber wenn es kalt ist, haben die Leute weniger Lust auf Eis. Das ist klar", sagt Robert Eckl vom Eispalast. Aber so recht passe Glühwein einfach nicht auf die Wiesn. Nicht mal, wenn es schneit. Auch das gab es schon auf der Wiesn. "Das Eis geht auch bei diesem Wetter gut. Viele Touristen kaufen bei uns auch, wenn es kalt ist", sagt Tom Kriller vom Stand Eis Man. Bei ihm wird es also auch keinen weihnachtlichen Punsch geben.

Glühwein auf der Wiesn ist keine komplette Neuheit. Schon 2008 gab es das Angebot, um den Eisverkäufern entgegenzukommen. "Glühwein auf der Wiesn gibt es immer wieder mal", sagt auch Yvonne Heckl von der historischen Gesellschaft Bayerischer Schausteller.

Es wird wieder über Heizstrahler diskutiert

Wegen der miserablen Wetterprognosen für die kommenden Tage werde die Festleitung auch über den Einsatz von Heizstrahlern diskutieren.

Nathalie Häußler vom Standl "Oktoberfest Souvenirs" würde das freuen. "Letzte Woche war es schon sehr kalt. Da hätte ich nichts gegen eine Tasse Glühwein gehabt", sagt sie. Sie verkauft sogar Tassen mit winterlichem Aufdruck und dem Schriftzug Oktoberfest.

Die zwei Freundinnen Diana und Stephanie genießen am Sonntag noch ihren Cappuccino. Vom Glühweinausschank haben sie schon erfahren: "Mei, man sagt doch: Alle zehn Jahre haben wir mal eine Glühwein-Wiesn", sagt Stephanie.

Diana erinnert sich noch an einen Oktoberfestbesuch, an dem es geschneit hat. Am heutigen Sonntag war den beiden warm genug. "Wenn es nächste Woche wieder so kalt ist, dann lassen wir uns halt den Glühwein schmecken", sagt Diana.