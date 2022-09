Nach Wiesn-Besuch auf Mann eingestochen: Haftbefehl gegen 38-Jährigen erlassen!

Der Mann, der in der Nähe der Theresienwiese auf einen 21-Jährigen eingestochen hat, hat sich gestellt. Zuvor war er per Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden, die Münchner Polizei hatte zudem eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Jetzt wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

28. September 2022 - 15:19 Uhr | AZ

Der Mann und seine Begleitung waren vor dem Vorfall auf dem Oktoberfest unterwegs. (Symbolbild) © imago/Wolfgang Maria Weber