Von S-Bahnfahrer geweckt: Fahrgast schlägt und beißt 42-Jährigen

Weil er einen schlafenden Mann an der Endhaltestelle aufgeweckt hat, wurde ein 42-jähriger S-Bahnfahrer angegriffen. Unter anderem erlitt er einen Biss in den Arm.

Haidhausen - Ein S-Bahnfahrer der Linie S7 wurde am frühen Freitagmorgen gegen 01.45 Uhr bei einer Routinekontrolle von einem Fahrgast gebissen, wie die Bundespolizei meldet.

Der Mann war eingeschlafen und wurde an der Endhaltestelle von dem 42-jährigen Fahrer aus seinen Träumen gerissen. Der 52-Jährige schreckte auf und griff den Bahnangestellten körperlich an, unter anderen biss er ihm in den Arm und schlug ihm ins Gesicht. Dann rannte er davon.

Ein 21-jähriger Fahrgast, der den Vorfall mitbekommen hatte, folgte ihm sofort, erreichte ihn und riss ihn zu Boden – er konnte den Fliehenden aber nicht aufhalten.

Bundespolizei verhaftet betrunkenen Beißer

Schließlich stellten Beamte der Bayerischen Landespolizei den Mann, bei dem sie auf dem Revier im Ostbahnhof schließlich über zwei Promille feststellten.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der Fahrer wurde vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt unter anderem einen Schock und musste abgelöst werden.