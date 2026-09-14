So teuer ist ein Familienbesuch auf dem Oktoberfest 2026 - und so lässt sich sparen

Ein Oktoberfestbesuch kann ins Geld gehen, besonders für Familien. Er muss es aber nicht. Eine Beispiel-Rechnung zeigt, dass es vor allem darauf ankommt, wo gegessen und getrunken wird und mit welchen Fahrgeschäften gefahren wird. Die Preis-Unterschiede sind deutlich.

Ein Besuch auf dem Oktoberfest kann für Familien kostspielig sein. Doch es gibt Möglichkeiten, Geld zu sparen

"O zapft is!", heißt es am 19. September: Dann öffnet das 191. Oktoberfest seine Pforten. Bis zum 4. Oktober werden rund sechs Millionen Besucherinnen und Besucher beim weltgrößten Volksfest auf der Münchner Theresienwiese erwartet.

Im Vergleich zur letzten Wiesn werden sie etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Traditionell steigen jedes Jahr nicht nur die Bierpreise, sondern auch die Preise fürs Essen und für viele der Fahrgeschäfte. Die meisten Wirte haben ihre Speisekarten schon veröffentlicht. Es zeigt sich, dass ein Familienbesuch besonders ins Geld gehen kann. Doch es gibt für Familien auch Möglichkeiten, Geld zu sparen. Es kommt nur darauf an, wo man speist und vor allem wann.

Bierpreise im Schnitt um 2,38 Prozent gestiegen

Die Grenze von 15 Euro für eine Maß Bier wurde 2024 vereinzelt erstmalig geknackt. In diesem Jahr ist eine Maß nur noch vereinzelt unterhalb der 15-Euro-Grenze in den Festzelten zu haben. Am günstigsten ist der Liter Oktoberfestbier in den großen Festzelten in der Augustiner-Festhalle, hier zahlen Besucherinnen und Besucher 14,90 Euro. Doch auf der Oiden Wiesn im Museumszelt ist die Maß noch mal 10 Cent günstiger.

In den meisten großen Festzelten liegt der Preis für eine Maß bei 15,80 oder 15,90 Euro, etwa im Paulaner Festzelt oder im Bräurosl. Im Schnitt sind die Bierpreise auf dem Oktoberfest um 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

So teuer sind Essen und Trinken für eine vierköpfige Familie

Laut den Veranstaltern gibt eine durchschnittliche Wiesn-Besucherin oder ein durchschnittlicher Wiesn-Besucher 90 bis 100 Euro am Tag aus. Für eine vierköpfige Familie kann es dagegen deutlich teurer werden, muss es aber nicht, wie folgende Beispiel-Rechnung zeigt.

Kehrt unsere Beispiel-Familie ins Paulaner Festzelt ein, so zahlen Vater und Mutter für eine Maß Bier, Radler oder alkoholfreies Bier jeweils 15,80 Euro. Für zwei 0,5 Liter Paulaner-Spezi für die beiden Kinder zahlen die Eltern jeweils 6,90 Euro. Gönnen sich Vater und Mutter jeweils ein halbes Hendl ohne Beilage, wird es jeweils um 19,90 Euro (24,50 Euro im Vorjahr, damals noch Bio-Hendl) teurer. Etwas günstiger ist da eine Portion Puten-Wiener mit Bio-Gurken-Kartoffelsalat für den Nachwuchs mit jeweils 9,80 Euro. Für jeweils ein Gericht und ein Getränk zahlen die Eltern für die ganze Familie im Paulaner-Festzelt somit 104,80 Euro.

In der Augustiner-Festhalle ist es deutlich günstiger. Nicht nur die Maß Bier kostet hier weniger, sondern auch das Essen. Vater und Mutter zahlen hier für die Maß Bier jeweils nur 14,90 Euro. Ein halbes Augustiner Wiesn-Hendl ohne Beilage kostet 17,20 Euro pro Person. Auch das Essen für die Kinder ist hier günstiger. Ein paar Wiener-Würstel mit Kartoffel-Gurkensalat ist bereits ab 5,90 Euro zu haben, den 0,5-Liter-Cola-Mix gibt es für 5,70 Euro pro Person. Insgesamt zahlt unsere Beispiel-Familie in der Augustiner-Festhalle also 87,40 Euro und damit 17,40 Euro weniger als im Paulaner-Festzelt.

Das zahlen Familien für Fahrgeschäfte

Auch bei der Wahl der Fahrgeschäfte kann der Wiesn-Spaß teuer oder etwas günstiger sein. Vor allem die großen Fahrgeschäfte wie die Alpina Bahn schlagen mit rund neun bis zehn Euro pro Fahrkarte zu Buche. Bei kleineren Attraktionen wie der Münchner Rutschn dagegen sind die Tickets etwas günstiger und bewegen sich zwischen vier und acht Euro pro Person. Auch bei den Fahrgeschäften spielt es also hinsichtlich der Kosten eine Rolle, wo man einsteigt.

Fährt unsere Beispiel-Familie eine runde Wilde Maus, so zahlen Vater und Mutter jeweils acht Euro, die beiden Kinder fahren für jeweils sechs Euro mit. Eine Fahrt mit dem höchsten mobilen Kettenflieger der Welt, dem Jules Verne Tower, kostet die Eltern neun Euro pro Person, die Kinder jeweils sieben Euro. Macht bei zwei Fahrgeschäften und vier Personen insgesamt 60 Euro.

Doch auch bei den Fahrgeschäften geht es günstiger, ohne auf Spaß zu verzichten. Eine Fahrt auf der Achterbahn Pirateninsel kostet Erwachsene und Kinder jeweils 4,50 Euro. Auf der Münchner Rutschn kostet die Fahrt vier Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Macht bei vier Personen und zwei Fahrgeschäften insgesamt 32 Euro.

Natürlich ist ein Wiesn-Besuch kein Wiesn-Besuch ohne süße Naschereien. Die Preise variieren von Stand zu Stand. 100 Gramm gebrannte Mandeln (zwei Portionen für unsere Beispiel-Familie) kosten rund fünf Euro, genauso wie eine Zuckerwatte (zwei für unsere Beispiel-Familie).

Bei den Kosten sind Wo und Wann entscheidend

Wählt unsere Beispiel-Familie sowohl beim Festzelt als auch bei den Fahrgeschäften die teureren Varianten, zahlt sie für jeweils eine Mahlzeit und ein Getränk im Paulaner Festzelt insgesamt 104,80 Euro plus 60 Euro bei den Fahrgeschäften. Mit zwei Portionen gebrannten Mandeln und Zuckerwatte kostet die Familie der Wiesn-Besuch somit 174,80 Euro.

Wird allerdings aufs Geld geschaut, so zahlt sie in der günstigeren Variante in der Augustiner Festhalle für jeweils eine Mahlzeit und ein Getränk 87,40 Euro plus 32 Euro für Fahrspaß sowie zwei Portionen gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte damit insgesamt 129,40 Euro, eine Ersparnis von 45,40 Euro.

Noch mehr sparen können Familien, wenn sie für den Oktoberfestbesuch einen der beiden Familientage wählen. Sowohl am 22. als auch am 29. September bieten dann viele Festzelte, Imbissbuden und Fahrgeschäfte vergünstigte Preise für Kinder und Familien an.