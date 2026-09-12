"Goldene Wiesn"? Experte macht Wetter-Vorhersage

Wie wird das Wetter zum Oktoberfest? Zum Start der Wiesn sehen die aktuellen Prognosen schon einmal vielversprechend aus.

Das Oktoberfest ist nicht mehr weit – und mit ihm einige Premieren. So richten sich die Blicke zur Eröffnung am 19. September (12 Uhr) auf das Schottenhamel-Zelt, wenn Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (36, Grüne) erstmals anzapft. Auch Schauspieler Francis Fulton-Smith (60) greift erstmals zum Schlegel. Doch wie wird das Wetter zum Start der Wiesn? Strahlt die Sonne oder trüben Regen und Sturm die Stimmung? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet die aktuellen Vorhersagen für die AZ ein.

Anders als der Name vermuten lässt, findet das Oktoberfest natürlich zum größten Teil im September statt. Dieser ist der erste Herbstmonat. Während der meteorologische Herbst bereits am 1. September beginnt, fängt der kalendarische Herbst deutlich später am 22. September an.

Bringt der Altweibersommer sonniges Wetter zum Oktoberfest?

Die Durchschnittstemperatur liegt laut Deutschem Wetterdienst bei 13,3 Grad (Klimamittel 1961 bis 1990). Die Sonne scheint im Schnitt 149 Stunden und es fallen rund 61 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht einer mittleren Niederschlagsmenge.

Charakteristisch für den September ist der Altweibersommer. Darunter versteht man eine Schönwetterperiode im Frühherbst, meistens von Mitte September bis Anfang Oktober. Die Temperaturen klettern dabei gern über 20 Grad und es bleibt mehrere Tage warm und sonnig. Gibt es in diesem September auch wieder einen Altweibersommer, passend zum Oktoberfest? Die aktuellen Vorhersagen sind jedenfalls vielversprechend.

Wie wird das Wetter zum ersten Wiesn-Wochenende? Experte hat gute Nachrichten

"Für das erste Wiesn-Wochenende zeichnet sich derzeit ein freundlicher Start ab", macht Jung Oktoberfestfans Hoffnung. Die aktuellen Wetter-Vorhersagen deuten zum Anstich auf viel Sonne bei Temperaturen von 19 bis 21 Grad Celsius hin. Dabei soll es eher trocken bleiben.

Das Wetter zum Oktoberfest soll in diesem Jahr eher trocken sein. © Felix Hörhager

"Man muss dazu sagen: Bis dahin sind es noch einige Tage, das kann sich im Detail noch verschieben", ordnet Jung die aktuellen Prognosen ein. Dennoch betont er: "Der übergeordnete Trend spricht aber klar für eine überwiegend trockene, milde, goldene Wiesn statt einer nassen Wiesn – auch wenn im Alpenvorland ein einzelner Schauer nie ganz auszuschließen ist."

Wetter zum Oktoberfest: Trend macht Hoffnung

Für einen seriösen Blick auf das Wetter einzelner Tage nach dem Eröffnungswochenende der Wiesn ist es aktuell noch zu früh, die Langzeitprognose für eine goldene Wiesn dürfte Oktoberfestfans aber Hoffnung auf schöne Tage machen.

Bei der Prognose für das Wetter zum Oktoberfest handelt es sich um erste Trends, nicht um Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher die Wiesn rückt, desto genauer werden die Prognosen.