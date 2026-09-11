Nicht nur für Dominik Krause: Auch ein TV-Star feiert seine Anstich-Premiere auf der Wiesn

Nicht nur Oberbürgermeister Dominik Krause steht beim Oktoberfest 2026 vor einer besonderen Premiere. Auch Schauspieler Francis Fulton-Smith wird "eine große Ehre" zuteil. Die AZ erfährt, dass der 60-Jährige den traditionellen Fassanstich in einem beliebten Wiesn-Zelt übernimmt.

Dominik Krause eröffnet offiziell das 191. Oktoberfest am 19. September. Das Foto zeigt den Grünen beim Anzapfen in der Bräurosl vor zwei Jahren.

Wenn am 19. September das Oktoberfest 2026 beginnt, richtet sich der Blick traditionell auf das Schottenhamel-Zelt. Um 12 Uhr wird dort Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (36, Grüne) erstmals anzapfen.

Oktoberfest in München: Prominente Anstich-Neulinge am ersten Wiesn-Tag

Doch auch abseits des großen Anstichs gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Francis Fulton-Smith (60) greift erstmals bei einem Wiesn-Start zum Schlegel.

Der beliebte Schauspieler, der mit Dave Kaufmann und Erol Sander auch in der Band Gentlemen Forever singt, wird in den Wildstuben den Fassanstich 2026 übernehmen. "Ich sehe das als große Ehre – und als enorme Verantwortung", sagt Fulton-Smith der Abendzeitung.

Francis Fulton-Smith zapft am 19. September in den Wildstuben an. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Ganz unerfahren ist der Schauspieler aber nicht. Der 60-Jährige hat bereits einmal auf dem Oktoberfest angezapft – allerdings nicht am ersten und damit wohl wichtigsten Wiesn-Tag. Damals brauchte er bei Festwirt Lorenz Stiftl zwei Schläge. "Für einen Schauspieler nicht schlecht, oder?", lacht der kernige TV- und Kino-Star. "Aber dramaturgisch ist da wahrscheinlich noch Luft nach oben. Seitdem verfolgt mich der Gedanke: Da geht noch einer weniger."

Francis Fulton-Smith: "Und sollte es schiefgehen, Gibt's Wein"

Fulton-Smith gibt sich vor der Anstich-Premiere ehrgeizig. Sein Ziel: ein einziger Schlag! Er scherzt: "Und sollte es schiefgehen: Gibt's Wein. Ich bin ja lösungsorientiert."

Moderator Thomas Gierling präsentiert den Wiesn-Anstich in den Wildstuben. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Ob der Schauspieler also auch am Bierfass eine gute Figur macht, wird sich am ersten Wiesn-Tag um 12 Uhr zeigen. Ebenfalls dabei: Moderator Thomas Gierling. Er führt durch die Wiesn-Gaudi am Mittag.

Schon am ersten Wiesn-Tag bei Promis beliebt: Die Wildstuben von Wiesn-Wirt Klaus Renoldi. © imago/B. Lindenthaler

Wildstuben-Wirt erklärt die Promi-Wahl

Für Wildstuben-Wirt Klaus Renoldi ist Francis Fulton-Smith die ideale Besetzung: "Er ist nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch eine Persönlichkeit, die mit Charme, Herzlichkeit und echter bayerischer Lebensfreude perfekt zu den Wildstuben passt. Für uns ist es eine besondere Ehre und ein wunderbarer Auftakt in die Wiesn. Ich bin mir sicher: Das wird ein ganz besonderer Moment und der perfekte Start in eine großartige Oktoberfestzeit."

Wildstuben-Wirt Klaus Renoldi mit Dirndl-Designerin Astrid Söll, TV-Star Lilly Becker, PR-Profi Birgit Fischer-Höper und Ralph Siegels Ehefrau Laura. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Und vielleicht bleibt es nicht nur beim Fassanstich. Schließlich ist Fulton-Smith auch Sänger. Wird er als Gentleman singen und den Gästen zünftig einheizen? Er lacht: "Wenn nach meinem Anzapfen noch jemand im Zelt ist: durchaus! Was und mit wem, wird natürlich noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung muss bleiben."

Francis Fulton-Smith mit Freundin Salomea auf dem Oktoberfest

Die AZ weiß: Fulton-Smith wird an seinem großen Wiesn-Tag nicht allein in den Wildstuben aufschlagen. Der Schauspieler bringt seine attraktive Lebensgefährtin Salomea Noëmi (31) mit. Die beiden sind seit mehr als vier Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich während der Corona-Pandemie über Social Media. Nun steht für das Paar also ein gemeinsamer Wiesn-Auftritt an.

Fast 30 Jahre Altersunterschied und ein unschlagbares Team: Salomea Noëmi und Francis Fulton-Smith. © BrauerPhotos/M.Nass

Hat der Schauspieler seine Herzensdame bereits für die Wiesn begeistern können? Der 60-Jährige grinst: "Salomea stammt aus dem Schwarzwald – da weiß man durchaus, wie man richtig feiert. Ich fürchte also, nicht ich muss sie vom Wiesn-Gfui überzeugen, sondern sie mir noch ein bisschen Nachhilfe im Feiern geben. Frei nach dem Motto: 'Vui zvui Gfui in dem Spui.' Wir Bayern sind schließlich immer auch bereit, von anderen Kulturen zu lernen." Das sind doch beste (Wiesn-)Aussichten.