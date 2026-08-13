Wie wird das Wetter im September? Bei den aktuellen Prognosen für den ersten Herbstmonat sind sich die Wettermodelle einig.

Ein junger Schwan spreizt seine Flügel am Kleinhesseloher See im Englischen Garten. Das Wetter im September in München kann noch einmal warm werden.

Wie wird das Wetter im Herbst? Der September ist der erste Herbstmonat und hält gern einige Überraschungen parat. Gibt es direkt nach dem Sommer einen Temperatursturz und die ersten Stürme? Oder zieht der Altweibersommer die Menschen noch einmal ins Freie? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet für die AZ die aktuellen Langzeitprognosen ein.

Anders als die Sommermonate Juni, Juli und August fällt der September im Durchschnitt deutlich kühler aus. Er zählt bereits als erster Herbstmonat. Während der meteorologische Herbst bereits am 1. September beginnt, fängt der kalendarische Herbst deutlich später am 22. September an.

Altweibersommer ist charakteristisch für das Wetter im September

Die Durchschnittstemperatur liegt laut Deutschem Wetterdienst bei 13,3 Grad (Klimamittel 1961 bis 1990). Die Sonne scheint im Schnitt 149 Stunden und es fallen rund 61 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht einer mittleren Niederschlagsmenge.

Charakteristisch für den September ist der Altweibersommer. Darunter versteht man eine Schönwetterperiode im Frühherbst, meistens von Mitte September bis Anfang Oktober. Die Temperaturen klettern dabei gern über 20 Grad und es bleibt mehrere Tage warm und sonnig. Gibt es in diesem September auch wieder einen Altweibersommer? Die aktuellen Vorhersagen sind sich jedenfalls einig.

Wie wird das Wetter im September? Modelle sind sich einig

Das amerikanische und das europäische Wettermodell deuten klar auf einen zu warmen September in Deutschland hin. Dabei sollen die Temperaturen etwa 1 Grad über dem Klimamittel von 13,3 Grad liegen. "Ehrlich gesagt ist ein leicht zu warmer September inzwischen fast der Normalfall – der Klimatrend liefert bei solchen Prognosen einen großen Teil der Treffsicherheit gleich mit", erklärt Jung.

In München und im Umland zeichnen die aktuellen Vorhersagen ein ähnliches Bild. Das Klimamittel liegt dort im Schnitt etwas höher bei 14 Grad. Die Höchstwerte betragen rund 19 Grad, die Tiefstwerte liegen bei etwa 9 Grad. "Für 2026 passt die warme Tendenz auch für Bayern. Realistisch heißt das: In der ersten Monatshälfte kann sich der Spätsommer noch einmal aufbäumen, einzelne Tage mit 25 Grad und mehr sind gut möglich, Stichwort Altweibersommer", macht Jung Hoffnung auf schöne Tage.

Wetter in München und Umgebung: So wird der September

Zum Monatsende kühlt es merklich ab. "Wichtig: Saisonmodelle liefern keine stadtscharfen Werte, das ist immer ein Großraum-Signal. Gerade München ist alpennah, hier reden lokale Effekte wie Föhn kräftig mit", ordnet Jung die Prognose ein.

Bringt der Altweibersommer nochmal sommerliche Temperaturen im September? Aktuelle Vorhersagen sind sich einig. © Caroline Seidel

Beim Niederschlag kann der Wetter-Experte nach dem deutlich zu trockenen Sommer auch im September keine Entwarnung geben: Die aktuelle Tendenz ist wieder leicht zu trocken. "Bei der regionalen Verteilung gibt es noch Unsicherheiten: Das amerikanische Modell setzt den Trockenschwerpunkt eher im Süden, das europäische eher in der Mitte und im Norden", so Jung.

September in München und Umland zu trocken? Was aktuelle Prognosen sagen

In München und im Umland ist der September seit jeher eher einer der trockenen Monate. Dort fallen im Schnitt rund 85 bis 90 Millimeter Niederschlag, verteilt auf etwa acht Regentage. "Für Münchner Verhältnisse ist der September eher einer der trockeneren Monate, der Sommer mit seinen Gewittern ist deutlich nasser", erklärt Jung.

Der aktuelle Trend für diesen September fällt ebenfalls wieder leicht zu trocken aus. "Ein großes Aber bleibt: München ist gewitteranfällig und alpennah. Ein, zwei kräftige Gewitterlagen können die Monatsbilanz schnell kippen und aus einem eher trockenen Monat einen nassen machen. Deshalb ist gerade beim Regen die Prognose auf Stadtebene mit Vorsicht zu genießen", relativiert Jung.

Fazit: So wird das Wetter im September

Das Fazit des Wetter-Experten zum September lautet deshalb: "Aktuell gibt es die Tendenz zu einem eher zu warmen und leicht zu trockenen September, mit spätsommerlichem Potenzial vor allem in der ersten Monatshälfte – aber ohne Gewähr für die Details."

Bei der Prognose für das Wetter im September handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher der September rückt, desto genauer werden die Prognosen.