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Oktoberfest 2026: Das sind die Bierpreise auf der Wiesn

Die Maß auf dem Oktoberfest ist wieder teurer als zuletzt, es wird knapp an der 16-Euro-Marke gekratzt. Aber was kostet die Maß in welchem Festzelt? Die AZ hat die Übersicht der Bierpreise für die Wiesn 2026.
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Die Maßpreise auf dem Oktoberfest steigen auch heuer wieder. (Archivbild)
Die Maßpreise auf dem Oktoberfest steigen auch heuer wieder. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Das Oktoberfest 2026 wirft seine Schatten voraus: Die Stadt hat die Preise für die Maß Bier bekanntgegeben, nachdem die gastronomischen Betriebe die von ihnen kalkulierten Getränkepreise für die anstehende Wiesn dem Referat für Arbeit und Wirtschaft mitgeteilt hatten. Wenig überraschend müssen die Gäste noch tiefer als im Vorjahr in die Tasche greifen. 

Was kostet die Maß auf der Wiesn 2026? Das ist die aktuelle Preisspanne

Demnach wird eine Maß Festbier heuer zwischen 14,80 Euro (Familienplatzl und Museumszelt/Oide Wiesn) und  15,90 Euro (gleich sieben Zelte) kosten, durchschnittlich 2,38 Prozent mehr als im Jahr 2025. Die 16-Euro-Marke wurde (noch) nicht gerissen. Zur letzten Wiesn reichte die Preisspanne von 14,50 Euro bis 15,80 Euro. 2024 kostete die Maß noch zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger träumte von "Nullrunde"

Natürlich habe ich gehofft, dass die Preiserhöhungen bei der Maß moderater ausfallen. Geträumt habe ich sogar von einer Nullrunde", wird die Wiesn-Stadträtin Anja Berger in einer Mitteilung der Grünen zitiert.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger. (Archivbild)
Wiesn-Stadträtin Anja Berger. (Archivbild) © imago images/B. Lindenthaler

"Die Gastronomie hat mit steigenden Preisen zu kämpfen, das ist klar. Aber: Die Mehrwertsteuer für Speisen wurde gesenkt, hier wäre eine Querfinanzierung wünschenswert gewesen. Es gibt noch wenige Zelte, bei denen man eine Maß unter 15 Euro bekommt oder Wirte, die um weniger als 40 Cent pro Maß erhöht haben, das finde ich sehr lobenswert", so Anja Berger.

Wiesn-Besuch geht für Familien "richtig ins Geld"

Sie findet es allerdings "bedauerlich", dass auch bei den alkoholfreien Getränken die Preise anziehen. Die Durchschnittspreise betragen hier pro Liter für Tafelwasser 11,13 Euro (2025: 10,95 Euro ), Spezi 12,84 Euro (2025: 12,48 Euro ) und für Limonade 12,47 Euro (2025: 12,11 Euro ).

Anja Berger: "Wenn man als Familie einen schönen Wiesn-Tag verbringen will, geht das – trotz der wichtigen Familientage – richtig ins Geld. Dabei wollen wir ja eine Wiesn, die sich auch die Münchner Familien leisten können. Eine Maß Wasser unter zehn Euro fände ich da schon begrüßenswert, die gibt es aber in den großen Zelten so gut wie nie. Das ist schade."  

So entsteht der Bierpreis auf dem Oktoberfest

Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. "Die Stadt überprüft als Veranstalter jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit", heißt es in der Mitteilung.

Dazu werde ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70  Euro und 13,40 Euro pro Liter Export.

Wie der Bierpreis auf der Wiesn in den letzten Jahren geklettert ist

Die Wiesn-Preise sind vor allem in den letzten Jahren stark gestiegen: 2014 musste man erstmals mehr als zehn Euro für einen Liter Bier zahlen, 2023 kostete die Maß dann bereits zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Nach der Umstellung von DM zu 2002 lag der Preis zwischen 6,30 Euro und 6,80 Euro. Im letzten DM-Jahr 2001 mussten die Wiesn-Besucher noch 12,80 Mark für eine Maß Bier zahlen.

Das Oktoberfest 2026 geht vom 19. September bis 4. Oktober auf der Münchner Theresienwiese über die Bühne. Auf dem größten Volksfest der Welt werden Jahr für Jahr in den fast 40 Festzelten Biere von sechs Münchner Brauereien angeboten. 

Die Maßpreise beim Oktoberfest 2026 in den Festhallen:

Hier finden Sie die Übersicht zu den Maßpreisen je nach Festhalle. Wichtig: Wegen der aktuellen Vergabesituation stehen die Getränkepreise für die Schottenhammel Festhalle und das Paulaner-Festzelt unter Vorbehalt der Zulassung.

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Mittelbetriebe: 

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Oide Wiesn:

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Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen auf dem Oktoberfest 2026 pro Liter für Tafelwasser 10,95 Euro (2024: 10,48 Euro), Spezi 12,48 Euro (2024: 12,23 Euro) und für Limonade 12,11 Euro (2024: 11,67 Euro).

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31 Kommentare
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  • Bongo am 23.09.2025 18:38 Uhr / Bewertung:

    Über die Bierpreise regen sich doch am Meisten die auf, die gar keine Maß trinken. Und denjenigen, die auf der Wiesn feiern, ist doch spätestens bei der dritten Maß wurscht, was sie kostet. Also: Die Aufregung über den Bierpreis ist - wie alle Jahre - völlig umsonst!

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  • Knoedel am 20.09.2025 08:26 Uhr / Bewertung:

    Was soll denn die ewige Bierpreisdiskussion? Macht pro Oktoberfestsaison bei 5 Maß 25 Euro Mehrkosten im Vergleich zum Biergarten. Aufs Jahr gerechnet 7 Cent pro Tag.
    Dafür hat man auch a gscheits Bier.
    Ist etwa so wie mit den Benzinpreisen. Da wird mit Apps etc. nach der billigsten Tankstelle gesucht um sich bei nem vollen Tank 2 Euro zu sparen. Dabei aber mit einem 40000 Euro Auto vorfahren. Wenn nicht dauernd gejammert und gemeckert werden kann, dann ist die Mehrheit unzufrieden.
    Ich selber gehe zwar auch nicht mehr auf die Wiesn, aber wegen den ganzen Massen.

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  • Dracheneiner am 12.09.2025 19:11 Uhr / Bewertung:

    Der Bierpreis kann als Maßstab für die Inflation interpretiert werden. Was uns die Bundesbank als Inflation vorrechnet, ist nicht die wirkliche Inflation. Seit 2001 haben wir gemäß Bierpreis eine Inflation von etwa 150%. Das nehmen wir bei anderen Preisen auch wahr, man muss nur etwas suchen. Wer kennt z.B. die MVG-Preise von 2001? Die steigen auch ohne Halt.

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