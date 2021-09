Prosit! Der große AZ-Wiesnbier-Test

Das Oktoberfest fällt heuer aus, aber gebraut wird trotzdem. Die AZ macht für Sie die Blindverkostung und verlost unser Gewinnerbier für den Anstich daheim.

München - Zwei Jahre ohne Wiesn sind eine lange Zeit. Ein Münchner Herbst ohne Bierzelte, Karussells und Trachtenumzug? Da fehlt was!

Wenn schon die Wiesn heuer wieder ausfällt, zumindest auf eine Münchner Institution ist Verlass: die Brauereien. Denn die haben auch dieses Jahr ihr Wiesnbier gebraut.

Auch ohne Oktoberfest gibt's Wiesnbier

Und so können Wiesnfans zumindest zu Hause oder bei der Wirtshauswiesn mit diesem besonderen Bier anstoßen und sich für ein paar Minuten wie im Festzelt fühlen.

Doch welches Wiesnbier ist heuer das beste? Für die AZ hat sich ein Team aus unabhängigen Experten mit dieser Frage beschäftigt und sich in einer Blindverkostung durch alle Wiesnbiere getrunken - damit Sie es nicht müssen.

Gleich vorweg: Alle Wiesnbiere waren gut, bei den Bewertungen ging es natürlich auch um die persönlichen Vorlieben. Dennoch: Bei den ersten zwei Plätzen waren sich unsere Verkoster einig: Das sind die besten Wiesnbiere dieses Jahr!

Welches ist das beste Wiesnbier?

Das Hacker-Pschorr war das erste Bier, welches die Tester (blind) verkosteten. Dunkel und golden im Glas, mit einer stabilen Schaumkrone. "Das ist allerdings kein normales Wiesnbier", klärt Dario Stieren auf: Es sei ein Fest-Märzen. "Dieses Bier wurde früher auf der Wiesn ausgeschenkt", so der studierte Bierbrauer, Bier-Sommelier und Betreiber der Bierothek. "Eigentlich ist es nicht vergleichbar mit den anderen. Aber es ist ein geniales Bier." Weiter geht es mit dem Hofbräu, golden im Glas, aber etwas süß. "Davon würd ich nur eine Maß bestellen", urteilt AZ-Wiesnreporter Paul Nöllke.

"Das Hacker-Pschorr ist ein geniales Bier. Zwar kein Festbier, aber ein Bier für Genießer." © Sigi Müller

Ganz anders das Löwenbräu. "Ein frisches Aroma", empfindet Gastroreporterin Ruth Frömmer. "Das könnte ich wirklich den ganzen Abend lang trinken!" Auch das Spaten überzeugt, selbst wenn es etwas bitterer ist.

Paulaner wird von den Testern als gut befunden, auch wenn der Schaum im anschließenden Test schnell zusammenfällt. Zuletzt der Testsieger: Augustiner. "Feinwürzig, aber auch floral", findet Bier-Experte Stieren. Ehe die Blindverkostung aufgelöst wird, versucht Stieren noch, die Biermarken zu erraten - mit Erfolg: Sechs Richtige. Und egal, womit Sie anstoßen: Ein Prosit!

"Eindeutig das Augustiner! Es ist supersüffig und doch würzig, so ist es gar nicht langweilig. © Sigi Müller

Die Top 5 der Wiesnbiere 2021

1. Augustiner Note: 1 Das Augustiner überzeugt voll und ganz als Festbier. Es ist würzig, aber sehr süffig mit einem herrlichen Schaum.

2. Löwenbräu Note: 1 - Ein sehr gutes Wiesnbier, heuer nicht so bitter wie die Jahre davor, aber ein sehr frischer und fruchtiger Geschmack.

"Mein Lieblingsbier war das Löwenbräu. Davon könnte ich auch mal mehr als eine Maß trinken!" © Sigi Müller

3. Spaten Note: 2 Bitterer als Löwenbräu, dadurch sehr floral, es fehlt die Süße.

4. Paulaner Note 2 - Ein gutes Festbier, leicht karamellig, leichter Geschmack von Kräutern, Schaum fällt aber schnell zusammen.

5. Hofbräu Note 3 Recht süß im Geschmack, kaum bitter im Nachgang, wirkt dadurch etwas unbalanciert.

Hacker-Pschorr Keine Note - Ein sehr guter Märzen, aber kein Festbier, daher nicht vergleichbar, es wird auf der Oidn Wiesn ausgeschenkt, karamellig, dunkel und würzig.

AZ-Verlosung: Die AZ verlost drei Bierkästen unseres Gewinners, Augustiner. So gewinnen Sie einen Kasten: Schreiben Sie an gewinnen@az-muenchen.de mit dem Stichwort "Wiesnbier" oder rufen Sie bis Freitag 12 Uhr unsere Hotline unter 089 01378 420 166 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an. Gewinner werden telefonisch oder per Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die Abwicklung der Verlosung verwendet und nicht weitergegeben. Nach Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner werden die Daten gelöscht.