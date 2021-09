Oktoberfest "light": Münchner Wirtshauswiesn soll dauerhaft stattfinden

Die Wirtshauswiesn, kreiert als kleiner Ersatz für das abgesagte Oktoberfest, soll in Zukunft eine feste Größe in München bleiben. Sie werde in Münchner Wirtshäusern stattfinden, auch wenn es wieder ein Oktoberfest gebe, teilten Innenstadtwirte und Wiesnwirte am Donnerstag mit.

09. September 2021 - 12:11 Uhr, aktualisiert am 09. September 2021 - 13:14 Uhr | AZ/dpa