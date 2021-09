Koa-Wiesn-Auftakt: Münchens Alt-OB Christian Ude zapft im Schiller Bräu an

Die Wiesn ist abgesagt - trotzdem heißt es am 18. September in München wieder: "Ozapft is".

09. September 2021 - 06:58 Uhr | AZ/dpa

Bereits letzte Jahr zapfte Christian Ude (SDP) das Fass an. © Felix Hörhager/dpa