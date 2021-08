Ab Mittwoch: Offizieller Wiesn-Maßkrug 2021 im Handel

Keine Wiesn, aber dafür ein Maßkrug: Ab Mittwoch können Oktoberfest-Fans den offiziellen Krug kaufen.

Das Oktoberfest fällt auch in diesem Jahr aus, einen offiziellen Maßkrug gibt es dennoch. (Archivbild)

München - Das Oktoberfest fällt 2021 zum zweiten Mal in Folge aus. Einen offiziellen Maßkrug gibt es dennoch - schon ab Mittwoch können Wiesn-Fans, die ein bisschen ein Volksfest-Gefühl aufkommen lassen wollen, ihn kaufen.

Stadt München: "Hoffnung und Vorfreude auf die nächste Wiesn"

Er mache "Hoffnung und Vorfreude auf die nächste Wiesn", teilte die Stadt München am Dienstag mit. Seit 1978 bringt die Stadt jedes Jahr einen speziellen Maßkrug zum Oktoberfest heraus, der als Souvenir oder Sammelobjekt beliebt ist.

Den Krug ziert dieses Jahr ein Lebkuchenherz mit zwei Bierkrügen, einem Looping, Hopfenranken und einer Brezn. Entworfen hat das Logo die Grafikerin Maria Elisabeth Dick, die schon das Oktoberfest-Plakat kreiert hat.

Keine Wiesn zum zweiten Mal in Folge

"Die Sehnsucht nach der Wiesn 2021 quält uns natürlich alle", erklärte Wiesnchef Clemens Baumgärtner. In diesem Jahr wurde das größte Volksfest der Welt wegen der Corona-Pandemie das zweite Mal in Folge abgesagt. Es hätte eigentlich am 18. September beginnen und bis zum 3. Oktober dauern sollen.