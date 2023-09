Pannen und Zufälle: Das steckt hinter dem Anzapf-Ritual auf dem Oktoberfest in München

Am Wochenende heißt es wieder "O'zapft is" auf der Wiesn in München, wenn OB Dieter Reiter den Schlegel schwingt. Doch dass das Oktoberfest vom Oberbürgermeister eröffnet wird, ist erst seit 1950 so. Und war wahrscheinlich sogar eher Zufall als Absicht.

15. September 2023 - 19:05 Uhr | Annette Baronikians