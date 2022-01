Neuer Chef der Münchner SPD: Christian Köning hat's gepackt

In einer Kampfabstimmung hat die Münchner SPD am Samstag einen neuen Vorsitzenden gewählt - sie entschieden sich für Christian Köning und gegen Christian Vorländer.

Hausmann, Ex-Juso-Chef, Soziologie-Student und Vater: Christian Köning will in die Münchner SPD neuen Schwung bringen.

München - Christian Köning ist der neue Chef der Münchner SPD. Die Delegierten haben am Samstag bei einem Online-Parteitag abgestimmt - 70 Stimmen - also 57 Prozent - entfielen dabei auf Köning, 53 Stimmen (43 Prozent) erhielt sein Konkurrent Christian Vorländer.

Knappe Entscheidung auf der Zielgeraden: Köning behauptet sich gegen Vorländer

Es war also das erwartet knappe Rennen. Die beiden Stadträte waren gegeneinander angetreten und hatten sich seit dem 11. Januar ein Duell bei Vorstellungsrunden in der Partei geliefert. Die bisherige Chefin, die Bundestagsabgeordnete Claudia Tausend, hatte Ende 2021 angekündigt, nicht mehr zu kandidieren.

"Die Münchner SPD steht für eine starke Stadt, die die Münchner schützt, ihnen mit Respekt begegnet und für soziale Gerechtigkeit sorgt. Wir

sind die politische Kraft in München, die in den Stadtvierteln verankert ist und bei allen auf Augenhöhe für eine solidarische Zukunft wirbt. Der

Parteitag war dafür ein gutes Signal für die Zukunft und ein gemeinsamer Aufbruch für unsere Partei", wird Köning in der entsprechenden Mitteilung der SPD zitiert.

Verlierer Vorländer sagt selbst über sich, dass er mit 48 Jahren "mitten im Leben" stehe. Er arbeitet als Anwalt, wurde durch die Gerichtsshow Alexander Hold bekannt, zweimal hatte er für den Bundestag kandidiert.

Christian Vorländer wurde als TV-Anwalt berühmt. © Daniel von Loeper

Köning ist 15 Jahre jünger als Vorländer, bis zu diesem Sommer war er Chef der Münchner Jusos, der SPD-Jugendorganisation. So gehörten die Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl ("Er weiß, von was er redet, wenn er über Sozialpolitik in München spricht") und Stadträtin Lena Odell zu Könings Unterstützern. Weil er Aufbruchsstimmung verkörpere, strategisch denke, gute Programme schreibe, meint Odell.

Eigentlich wollte er schon immer Politikwissenschaft oder Soziologie studieren, sagt Köning. Doch seine Eltern, ein Schlosser und eine Bankkauffrau, verdienten zu viel, als dass er Bafög bekommen hätte. Aber zu wenig, als dass sie ihm ein Studium in München hätten finanzieren können.

Also machte er eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten. Zuletzt arbeitete er als Sachbearbeiter in der Jugendhilfe und studierte nebenbei Soziologie.

Christian Köning seit zwei Jahren beurlaubt

Seit zwei Jahren, seit er in den Stadtrat gewählt wurde, ist Köning beurlaubt. Es ist nicht möglich, gleichzeitig Beamter und Politiker bei der Stadt zu sein. Köning schreibt inzwischen an seiner Dissertation und kümmert sich um seinen kleinen Sohn.

Könings Frau Seija Knorr-Köning arbeitet als Intensivkrankenschwester. Als sie im Herbst für den Bundestag kandidierte, ging Köning im Münchner Westen von Haustür zu Haustür und verteilte Flyer mit ihrem Gesicht. Ein Gefühl von Aufschwung habe geherrscht, sagt Köning. Plötzlich war es nicht mehr peinlich, im roten T-Shirt an fremden Haustüren zu klingeln, die Leute wollten dabei sein - als Teil einer kleinen Bewegung im Westen der Stadt. Geschafft hat es Könings Frau trotzdem nicht. Ein CSUler gewann, ein Grüner folgte und die SPD klebte auf Platz drei.

So sieht das weitere Vorstandsteam der Münchner SPD aus

Das Amt des Schatzmeisters übernimmt erneut Leiter des Amts für Wohnen und Migration, Gerhard Mayer. Gesche Hoffmann-Weiss wurde bereits zum wiederholten Mal zur Schriftführerin gewählt.

Neue Gesichter im stellvertretenden Vorstand sind die Stadträtin Lena Odell und der Stadtgeograph Anno Dietz. In den stellvertretenden Vorstand wiedergewählt wurden Verena Dietl, die dritte Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München und die Stadträtin Micky Wenngatz. Der Vorstand ist auf zwei Jahre gewählt.

Claudia Tausend (57), Bundestagsabgeordnete für den Münchner Osten, führte die SPD München sieben Jahre lang als Vorsitzende an. "Es war immer eine Stärke der SPD sich in regelmäßigen Abständen zu erneuern, an manchen Stellen auch neu zu erfinden, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und die jeweils richtigen Antworten für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Mit dieser Wahl haben wir das erneut unter Beweis gestellt", sagte sie.

Die Münchner SPD muss angreifen: Seit der Kommunalwahl haben die Grünen die Mehrheit im Stadtrat. Und selbst nach der Bundestagswahl, als der Sozialdemokrat Olaf Scholz Kanzler wurde, gab es in der Münchner SPD wenig Grund zur Freude - der Wettbewerb war zwischen Grünen und der CSU gelaufen. Die SPD landete auf dem dritten Platz.