Aus Protest: Querdenker (73) blockiert Ludwigstraße - und wird abgeschleppt

Ein 73-Jähriger hat am Freitagabend mit seinem Kleinbus die Ludwigstraße blockiert - aus Protest. Die Polizei ließ den Wagen abschleppen.

München - Kurz vor Mitternacht hat am Freitagabend ein 73-Jähriger seinen Kleinbus auf der Ludwigstraße quer gestellt und so den Verkehr in Richtung Norden blockiert. Den alarmierten Beamten berichtete der Mann laut, dass er sich der Querdenker-Szene zurechne und ein Autokorso starten wolle. Laut Polizei waren jedoch weder andere Teilnehmer vor Ort, noch lag eine Anmeldung vor.

Bei der Kontrolle seiner Personalien wurde der Mann dann verbal und körperlich zunehmend aggressiver, weshalb ihm die Beamten Handfesseln anlegten. Er wurde daraufhin zur Wache gebracht, die er nach Feststellung seiner Identität mitsamt einer Anzeige wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr verlassen konnte.

Nachdem kein Versammlungscharakter vorlag und der Verkehr durch den Kleinbus behindert wurde, ließen die Beamten das Fahrzeug abschleppen.