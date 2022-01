Lebensgefahr! Wasserwacht warnt vor Betreten von Eisflächen

Durch die kalten Temperaturen der vergangenen Tagen hat sich auf zahlreichen Gewässern Eisschichten gebildet. Die Wasserwacht warnt davor, diese zu betreten, da sie noch nicht tragfähig sind. Lebensgefahr droht.

München - Die Wasserwacht warnt dringend davor, Eisflächen zu betreten. Zwar haben in den vergangenen Tagen die kalten Temperaturen dazu geführt, dass sich auf zahlreichen Seen in Bayern Eisschichten gebildet haben, doch vielerorts sind die Eisflächen auf den Gewässern in der Stadt und im Landkreis München noch nicht dick genug, um das Gewicht von Menschen zu tragen.

Eingebrochene Person kann binnen Minuten Bewusstsein verlieren

Die Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes warnt daher vor dem Betreten der Eisflächen: "Die Eisdecke ist zu dünn und es besteht Lebensgefahr!"

Ein ins Eis eingebrochener Mensch verliert aufgrund der niedrigen Wassertemperaturen binnen weniger Minuten das Bewusstsein und läuft damit Gefahr zu ertrinken.

Im Ernstfall rät die Kreiswasserwacht dazu, folgende Regeln dringend zu beachten: