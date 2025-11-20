AZ-Plus
Neue Schutzmaßnahmen nach Unfällen an Tram-Haltestelle – die erste wurde jetzt umgesetzt

Nach zwei schweren Unfällen an der Tram-Haltestelle Donnersbergerstraße reagieren die Stadtwerke München mit der Installation von Schutzpollern. Diese Maßnahme soll die Sicherheit der Fahrgäste erhöhen und zukünftige Vorfälle verhindern.
Ein Autofahrer war am 7. Mai in eine Straßenbahn-Haltestelle nahe der Donnersbergerbrücke gefahren – zwei Menschen starben. Im November ging ein Unfall glimpflicher aus.
Im Mai krachte ein Auto in die Tram-Haltestelle Donnersbergerstraße, zwei Menschen starben. Anfang November kam wieder ein Fahrzeug an der Stelle von der Straße ab und verletzte dabei eine Person.

Jetzt reagieren die Stadtwerke München (SWM) und stellen vorläufig Beton-Schutzwände an der Haltestelle Donnersbergerstraße der Tramlinien 16 und 17.

Langfristig sollen Poller aufgebaut werden

Als endgültiger Anprallschutz seien Poller vorgesehen, teilen die SWM mit. Sie stehen mit den Herstellern im Austausch und streben eine schnellstmögliche Umsetzung an.

Die Stadtwerke München haben an der Tram-Haltestelle Donnersbergerstraße vorläufig Beton-Schutzwände aufgestellt. Poller sollen folgen.
Forderungen bereits im Mai

Bereits im Mai hatte die Kreisgruppe München im Bund Naturschutz Bayern gemeinsam mit Münchner Vertretungen der Organisationen Pro Bahn, Verkehrsclub Deutschland, Fachverband Fußverkehr Fuss und den Straßenbahnfreunden einen Katalog an Forderungen aufgestellt.

Die Stadt habe sich mit der "Vision Zero" zum Ziel gesetzt, dass es keine Toten und keine Schwerverletzten mehr im Münchner Straßenverkehr gebe, daher müssen sie entsprechend handeln.

Die Betonschutzwände sind eine vorläufige Maßnahme. Bald sollen Poller aufgstellt werden. Die SWM steht noch im Austausch mit dem Hersteller.
Dieter Reiter fordert zum Handeln auf

Kurz nach dem zweiten Unfall reagierte auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD)."Ich habe das Baureferat beauftragt, die Haltestelle mit Pollern zu sichern. Die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt hat für mich absoluten Vorrang", zitiert die "tz" den Rathauschef. Jetzt setzen die Stadtwerke diese Forderung um.

  1Muenchner vor einer Stunde

    Wer Vision Zero will, muss auch Radfahrer, E-Skooter (zB Helmpflicht, Nummernschilder, Häufige Rotlicht-, Einbahnstraßen- und Fusswegkontrollen) und Fusshänger zähmen undicht Statistik ändern, damit Personen die auf dem Rad einen Herzinfarkt haben, stürzen und in der Folge versterben nicht mehr gezählt werden.

    Antwort auf Kommentar von 1Muenchner

    Diese Kontrollen finden genauso zu selten statt, wie eben bei Pkws/Lkws. Was nichts daran ändert, dass die größte Gefahr und das mit viel viel Abstand von Pkws/Lkws ausgeht.

    Antwort auf Kommentar von 30 in Bayern

    Vision Zero bedeutet Null, 0,0, Nullinger.
    Da müssen alle einbezogen werden und nicht nur die anderen.

