Autounfall an Münchner Tram-Haltestelle: Zwei von drei Schwerverletzten gestorben

Anfang Mai fährt in München ein Auto in eine Tram-Haltestelle. Sieben Menschen werden verletzt, drei von ihnen schwer. Eine Woche nach dem Unfall stirbt eine junge Studentin an ihren Verletzungen, jetzt ist ein weiteres Opfer den Verletzungen erlegen.

Nach dem schweren Unfall vom 7. Mai, als an der Donnersbergerbrücke ein 52 Jahre alter Autofahrer mit seinem SUV in eine Tramhaltestelle gefahren ist, meldet die Polizei München den Tod eines weiteren Unfallopfers. Eine zweite der drei schwerverletzten Personen ist ihren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Frau im Alter von 79 Jahren am Freitag in der Klinik verstorben. Die Rentnerin aus München erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Sie kam mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Eigentlich sei ihr Zustand stabil gewesen, so hieß es noch direkt im Anschluss an den Unfall aus dem Präsidium.

Bereits eine Woche nach dem schrecklichen Unfall hatte dasselbe Schicksal eine junge Studentin (22) aus China ereilt, auch sie befand sich in einem kritischen Zustand und erlag ihren schweren Verletzungen. Insgesamt gab es sieben Unfallopfer, drei von ihnen wurden schwer verletzt, zwei sind verstorben.

Das ist aktuell zum Unfallhergang bekannt

Gegen den 52 Jahre alten Autofahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, wie die Polizei der AZ bestätigte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mann mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach mit einem BMW auf der Arnulfstraße stadteinwärts. Er benutzte hierbei den ersten Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Mercedes Kleintransporter auf dem zweiten Fahrstreifen der Arnulfstraße in gleicher Fahrtrichtung neben dem 52-Jährigen, wie die Polizei mitteilt.

Kurz nach der Donnersbergerbrücke kam es demnach zu einer Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Fahrgastunterstand der Trambahnhaltestelle Donnersbergerstraße stieß. Dabei wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt, zwei sind, wie oben geschrieben, inzwischen verstorben. Die Münchner Verkehrspolizei führt weiterhin die Ermittlungen.

Strengere Maßnahmen gegen Raser in München gefordert

In der Stadt werden unterdessen Forderungen nach sinnvollen Maßnahmen zum Schutz von Fußgängern und Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs lauter. "Rücksichtslose Autofahrer machen Straßen und deutlich abgegrenzte Bereiche für Fahrgäste zur gefährlichen Kampfzone. Es ist innerhalb von zwei Jahren der zweite tödliche Unfall an einer Trambahnhaltestelle", wird Nikolaus Breitner, 1. Vorsitzender des Straßenbahnfreunde e. V. in einer Mitteilung deutlich.