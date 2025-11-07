Mitten im Berufsverkehr: ÖPNV-Störung nach Unfall an Donnersbergerbrücke

AZ-Plus
Am Freitagmorgen kam es an der Donnersbergerbrücke zu einem Verkehrsunfall. Die Tramlinie wurde kurzzeitig gesperrt.
Am Freitag, den 7. November, kam es am Morgen auf Höhe der Donnersbergerbrücke zu einem Verkehrsunfall auf der Arnulfstraße. Details sind zunächst nur wenige bekannt, jedoch habe ein VW Golf die Tramgleise an dieser Stelle blockiert. Eine Person sei zudem verletzt und das Wartehäuschen an der Tram beschädigt worden, berichtet die Feuerwehr München

Auf Twitter gibt die Polizei bekannt, dass es in der Folge des Unfalls zu einer Störung des ÖPNV im Bereich der Tramstation Donnersbergerstraße komme. Zwischenzeitlich scheint die Störung aber behoben zu sein. Auf den Linien 16 und 17 kommt es derzeit aber noch zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen, so die MVG. Die Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 11:00 Uhr dauern.

