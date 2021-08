Nächstes Münchner Traditionsgeschäft schließt: Kaut-Bullinger verlässt Geschäft in der Rosenstraße

Zum Ende Februar 2022 schließt Kaut-Bullinger seinen Schreibwaren- und Bürobedarfsladen in der Münchner Innenstadt. Die Schließung sei Teil eines "strategischen Konzernumbaus", wurde durch Corona aber beschleunigt.

München - Der nächste Traditionsladen in der Münchner Innenstadt macht dicht: Kaut-Bullinger wird sein Geschäft in der Rosenstraße zu Ende Februar 2022 schließen. Das teilte das Unternehmen mit.

In Zukunft wolle man sich ganz aufs Online-Geschäft konzentrieren - aber auch die Pandemie hat ihren Teil zu der Entscheidung beigetragen. "Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass der stationäre Einzelhandel in der aktuellen Form und Größe nicht mehr im Fokus unserer Unternehmensstrategie stehen kann", so Robert Brech, Geschäftsführer der Kaut-Bullinger Unternehmensgruppe.

Kaut-Bullinger schließt - auch wegen Corona

Die Entscheidung über Schließung der Filiale wurde allerdings nicht erst in der Pandemie getroffen, dadurch aber stark beschleunigt. Aufgrund der "weiterhin äußerst unsicheren Rahmenbedingungen der Pandemie" könne Kaut-Bullinger "die Geschäftstätigkeit des Einzelhandels in dieser Form nicht fortführen“, so Brech.

Im Wissen um die deutlichen Konsequenzen für den innerstädtischen Einzelhandel in München und "insbesondere auch für unsere langjährigen und verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schmerzt diese Entscheidung tiefgreifend", sagt Brech.

Mit dem Verkauf der Immobilie in der Rosenstraße an René Benkos Signa-Holding habe die Schließung nichts zu tun, versichert das Unternehmen. Signa habe die Räume Kaut-Bullinger "zeitweise sogar mietfrei zur Verfügung" gestellt.

Für die Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens sei die Online-Fokussierung schlicht "der einzig richtige Weg."