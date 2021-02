Münchner CSU hält trotz Kritik an Präsenzparteitag fest

Trotz Kritik aus anderen Parteien hält der Münchner CSU-Bezirksverband an seinem geplanten Präsenzparteitag fest. Wie der Verband am Mittwoch bestätigte, werden zu der Veranstaltung am Donnerstag im Festsaal auf dem Nockherberg zwischen 70 und 80 von insgesamt 89 Stimmberechtigten erwartet.

17. Februar 2021 - 17:40 Uhr | dpa