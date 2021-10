München: S-Bahn-Stammstrecke am Wochenende wieder gesperrt

An insgesamt 16 Wochenenden kommt es seit März wegen Bauarbeiten an der Zweiten Stammstrecke zu Fahrplanänderungen bei der S-Bahn. Auch das Wochenende vom 22. Oktober ist betroffen. So kommen Sie trotz Einschränkungen (einigermaßen) durch die Sperrung.

22. Oktober 2021 - 10:38 Uhr | AZ

Die Stammstrecke der Münchner S-Bahn wird am Wochenende vom 22. bis 25. Oktober gesperrt. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa