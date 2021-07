Petition: Ein S-Bahn-Halt an der Großhesseloher Brücke

Der Bundestagskandidat Sebastian Roloff von der SPD hat eine Petition für einen Bahnhof an der Großhesseloher Brücke gestartet. Die AZ erklärt die Idee.

München - Die Isar, Münchens reißende Schönheit, vereint die Menschen abends beim Feierabendbier. Und trennt sie gleichzeitig – auf ihrem Weg von Solln im Westen nach Harlaching im Osten.

Mit dem Auto dauert es von dem einen ins andere Viertel gerade mal zwölf Minuten (zumindest, wenn nicht gerade Stau ist), mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man meistens dreimal so lange unterwegs und man muss - wenn es blöd läuft - zweimal umsteigen, zwischen Tram, Bus und S-Bahn wechseln.

Roloff: Halt wäre "deutliche Verbesserung der Lebensqualität"

Sebastian Roloff, der im Herbst für die SPD in den Bundestag einziehen möchte, will das ändern. Derzeit fordert er mit einer Petiton, einen neuen S-Bahn-Halt an der Großhesseloher Brücke. Er ist überzeugt davon, dass ein neuer Bahnhof dort für die Menschen in Harlaching, Giesing und der Gemeinde Grünwald eine "deutliche Verbesserung der Lebensqualität bedeuten" würde, wie er sagt.

Die Großhesseloher Brücke im Süden von München. © imago images / imagebroker

Neu ist diese Idee nicht. Schon vor Jahren wandte sich die Stadt München mit der gleichen Forderung an den Freistaat – allerdings ohne Erfolg. Auch als Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) noch Bezirksausschusschef in Harlaching war, machte er Werbung für diese Idee.

Er hielt einen Halt an der Großhesseloher Brücke für optimal – weil dort die Bahngleise liegen, auf denen die BOB nach Holzkirchen und der Meridian nach Rosenheim fahren. Pendler aus dem Süden konnten hier in die S-Bahn umsteigen.

Roloff will vor Ort Unterschriften sammeln

2012 schätzte das Planungsreferat, dass an einem neuen S-Bahnhof an der Großhesseloher Brücke (oder Menterschwaige, wie viele sagen) etwa 2.000 Menschen ein-, aus- und umsteigen würden. "Es geht nicht nur um ein paar Ausflügler", sagt Roloff. Die S-Bahn würde die gesamte Region entlasten. "Gerade steigen viele lieber ins Auto, als eine Dreiviertelstunde lang Bus zu fahren." Auf der Brücke beim Tierpark herrscht deshalb an den meisten Tagen Stau.

Roloff sammelte am Samstag in Solln und an der Großhesseloher Brücke Unterschriften. Eine große, lange Baustelle wird das Ganze sicherlich. Davon geht selbst Roloff aus. Er ist allerdings trotzdem von dem Plan überzeugt. Denn der neue S-Bahn-Halt sei auch ein "Beitrag zum Klima- und Umweltschutz".