München: Nachdem er seine Partnerin umbringen wollte - Mann rast in den Tod

Ein 49-Jähriger hat am Ostermontag mit einer Hantel seine Frau lebensgefährlich verletzt. Anschließend flüchtete er und raste mit seinem Auto gegen einen Baum.

München - In Oberhaching hat sich am Ostermontag in einem Einfamilienhaus offenbar ein versuchtes Tötungsdelikt ereignet. Der mutmaßliche Täter, ein 49-Jähriger, kam bei der anschließenden Flucht ums Leben.

Mann verletzt Frau lebensbedrohlich und flieht

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am frühen Vormittag mit seiner 45 Jahre alte Lebensgefährtin in Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. In deren Verlauf ging der 49-Jährige "mit einem 6 kg schweren Fitnessgerät" auf die 45-Jährige los, so die Beamten. Dabei handelt es sich um eine Hantel, mit der er die 45-Jährige an Kopf und Oberkörper traf.

Die Frau wurde schwer verletzt, aktuell schwebt sie in Lebensgefahr. Anschließend informierte der 49-Jährige zwei Nachbarn über seine Tat und flüchtete mit seinem Auto.

Mutmaßlicher Täter stirbt bei Autounfall

Um kurz vor 8 Uhr lenkte der 49-Jährige sein Auto bei Waakirchen im Landkreis Miesbach gegen einen Baum und verstarb in Folge der erlittenen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle. Die Polizei geht von einer suizidalen Absicht aus.

"Ein Motiv für die Tat könnte nach den ersten Ermittlungen in länger bestehenden Beziehungsproblemen liegen", schreiben die Beamten in ihrem Bericht. Die beiden Kinder des Paares blieben unverletzt. Sie werden von Angehörigen betreut.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.