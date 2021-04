Taufkirchen: Bande sprengt Geldautomat in die Luft

Wohl weil Zeugen die Explosion mitbekommen, machen die Täter keine Beute.

Taufkirchen -Gegen kurz nach zwei Uhr morgens krachte es laut in der Postbankfiliale am Lindenring in Taufkirchen. Die unbekannten Täter hatten einen Geldautomaten gesprengt.

Doch die Männer hatten Pech: Ein Zeuge bekam den Lärm mit und verständigte sofort die Polizei. Er sah noch, wie zwei Personen den Tatort mit Fahrrädern verließen.

Geldautomatensprenger: Fahndung mit Hubschrauber

Mehr als zehn Streifen und ein Polizeihubschrauber fahndeten nach den Flüchtigen, doch die Unbekannten konnten entkommen - allerdings waren sie nicht erfolgreich. Nach dem aktuellen Stand der Spurensicherungs- und Ermittlungsarbeiten der Münchner Kriminalpolizei wurde bei der Tat kein Bargeld entwendet.

Der Geldautomat ist allerdings Schrott, am Gebäude selber entstand ebenfalls ein Sachschaden. Die Statik des Hauses ist aber nicht gefährdet.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben: Zwei männliche Personen, ca. 175 cm groß; komplett schwarz gekleidet und hatten dunkle

Rucksäcke und eine helle Sporttasche bei sich.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen