Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz am Sonntag: Ziehen die Frauen nach?

Die Männer haben vorgelegt – nun liegt es an den Frauen des FC Bayern, die Doppelsause perfekt zu machen. Der Fußball wird auf dem Marienplatz am Sonntag auf jeden Fall gefeiert.

München - Die erste von zwei Meisterschaften hat der FC Bayern eingefahren. Mit einem 2:1-Sieg in Köln und dank des gleichzeitigen Patzers von Borussia Dortmund sichern sich die Herren-Fußballer den elften Bundesliga-Titel in Folge.

FC Bayern: Meisterfeier auf dem Marienplatz am Sonntag

Etwas weniger dramatisch könnte es beim Team der FC Bayern Frauen zugehen.

Am Sonntag können sie mit einem Sieg zu Hause den Sack gegen Turbine Potsdam zumachen, egal wie die Konkurrenz spielt. Das Spiel wird darum auch am Sonntag ab 14 Uhr als Public Viewing auf dem Marienplatz live übertragen.

Ob dann im Anschluss an das Spiel nur die siegreichen Männer oder auch noch die Frauen vom Rathausbalkon den Fans zuwinken werden, zeigt sich also am Sonntagnachmittag. Die offizielle Feier auf dem Marienplatz ist aber auf jeden Fall für Sonntag, 28.5., um 17.30 Uhr angesetzt. Dann empfängt der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Großen Sitzungssaal die Sieger. Einen Korso zum Rathaus wird es dieses Jahr nicht geben.

Am Sonntag werden zudem Sperren für alle Zugänge zum Marienplatz vorbereitet und je nach Publikumsandrang auch in Kraft gesetzt. So oder so gilt ab Sonntag, 11 Uhr ein Glas- und Pyrotechnikverbot und auch Fahrräder und E-Scooter dürfen nicht mehr über den Platz rollen.

Sonntag: Zugangskontrollen und Sperrungen am Marienplatz für FC-Bayern-Meisterfeier

An den Zugangspunkten werden außerdem Taschen kontrolliert – die Stadt empfiehlt, große Taschen und Rucksäcke am besten gar nicht erst mitzunehmen. Ein Sicherheitsbereich vor dem Rathaus wird abgesperrt, ebenso die U-Bahn-Ausgänge Rindermarkt, Fischbrunnen und Dienerstraße.

Die anderen Ausgänge am Marienplatz werden je nach Publikumsaufkommen offen bleiben oder geschlossen. Die Gastronomie am Marienplatz soll noch zugänglich sein und es sind zusätzlich Straßenverkäufe auf dem Platz geplant.