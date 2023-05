Last-Minute-Triumph des FC Bayern: Die geschenkte Schale

Mit viel Mühe und noch mehr Emotionen sicherte sich der FC Bayern den 33. Meistertitel. Aber auch wenn die Schale ein Geschmäckle hat, Meister ist man dennoch, findet der stellvertretende AZ-Ressortleiter Sport Krischan Kaufmann.

München – Als FC-Bayern-Kapitän Manuel Neuer um kurz nach Halbsechs an diesem denkwürdigen Samstagnachmittag die silberglitzernde Schale in der rheinischen Frühsommerhimmel reckte, brandete in der Kölner Arena ein Pfeifkonzert auf, das die bayerischen Meisterfeierlichkeiten auf dem Rasen komplett überdeckte.

FC Bayern: Man muss dem Meister die Anerkennung zollen, die er verdient

Nicht nett – und auch nicht üblich, nicht normal! Selbst wenn der Rekordmeister so wie heute in der Domstadt in fremden Stadien seinen Titel feierte, zollte ihm der Gegner und dessen Anhänger in all den Jahren stets Respekt. Respekt vor der Leistung, Respekt vor dem Erfolg.

Bei aller Rivalität, die es im Sport auf dem Platz, aber auch den Fanrängen gibt, zollt man dem Meister am Ende einer langen Saison die Anerkennung, die einem deutschen Meister nun mal zurecht gebührt. Wer nach 34. Spieltagen oben steht, der ist eben der deutsche Meister, das ist schlichte, simpelste Mathematik, die auch die größten Unkenrufer nicht negieren können.

Aber, und diese ist ein großes Aber, die Bayern haben sich in dieser Spielzeit eben eher zum Titel gestolpert, als dass sie ihn sich herrlich erspielt hatten.

Hätten die Dortmunder, die schon die Meisterfeierlichkeiten bis ins letzte Detail geplant hatten (ein bisserl Hochmut?), gegen Mainz die Nerven bewahrt und das Herz im Brustkorbe gehalten und nicht in die Hose rutschen lassen, dann wären die Schwarz-Gelben Meister. Und das zu Recht. Jetzt sind sie zu recht Nicht-Meister. Daher hat diese Meisterschaft für den FC Bayern allerdings ein Gschmäckle, sogar mehr als das.

Das Mainzer Fairplay macht die Meisterschaft des FC Bayern möglich

Klar, die Erleichterung ist riesig bei den Münchnern nach einem Herzschlagfinale, in dem die Dortmunder ihre große Chance – wie schon so oft in dieser Saison – leichtfertig weggeworfen haben. Und dennoch wird diese Schale – immerhin die elfte in Folge für den FC Bayern – als eine geschenkte in die bayerische Titelsammlung eingehen, die einem Geschenk schon sehr, sehr nahe kommt.

Auch wenn Präsident Herber Hainer hinterher Charakter dieser Bayern-Elf lobte, am Ende war es in erster Linie das Fairplay der Mainzer, die sich obwohl es für sie nur noch um die Fußballer-Ehre ging, ins Zeug warfen und nachdem sie vor wenigen Wochen die Bayern besiegten, nun die Dortmunder von der Thronbesteigung abhielten.

Auch eine geschenkte Meisterschaft für den FC Bayern ist eine Meisterschaft

Ja, diese Schale ist irgendwo ein Geschenk an die Bayern, aber wie heißt es, dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.

Und auch wenn die geschenkte Schale eine schale ist, Meister sind die Bayern am Ende trotzdem zurecht. Daher: Gratulation zum – nicht sehr souveränen, aber hochemotionalen – Titel.