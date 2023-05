Trotz Meisterschaft: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen beim FC Bayern gehen

Das war´s für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Der CEO und der Sportvorstand des FC Bayern müssen zum Saisonende ihre Posten räumen.

München - Der FC Bayern feiert seine elfte Meisterschaft in Folge – an der Säbener Straße rollen dennoch Köpfe. Der Rekordmeister trennt sich zum Saisonende von Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstandsboss Oliver Kahn.

Zuerst hatte die "Bild" berichtet, nach AZ-Informationen stimmt es: Die beiden Ex-Profis müssen gehen. Die Entscheidung fiel bereits am Freitag – also bevor die Spieler in Köln den Titel klarmachten. Der Nachfolger für Kahn steht bereits fest: Jan-Christian Dreesen wird an die Bayern-Spitze rücken.

Oliver Kahn fehlte bereits beim FC-Bayern-Triumph in Köln

Angeblich soll es vor dem Spiel eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung gegeben haben. Eigentlich war die Abrechnung mit Kahn und Salihamidzic nach der enttäuschenden Bayern-Saison erst für den 30. Mai anberaumt.

Oliver Kahn selbst erlebte den Titelgewinn in Köln nicht mehr live mit. Offiziell ließ er das Spiel wegen einer Grippe sausen – die Nachricht seiner Entlassung wirft nun ein neues Licht auf das Fernbleiben des Titans.