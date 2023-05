FC Bayern: Vorstandsboss Oliver Kahn fehlt beim Saisonfinale in Köln mit einer Grippe

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, verpasst den 34. Spieltag beim 1. FC Köln krankheitsbedingt. Der 53-Jährige plagt sich mit einer Grippe.

München – Vorstandschef Oliver Kahn fehlte beim Saisonfinale des FC Bayern in Köln. Der 53-Jährige soll wegen einer Grippe in München geblieben sein, wie die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus dem Verein erfuhr.

Die FC-Bayern-Führungsetage in Köln ohne Oliver Kahn. © IMAGO / MIS

Aufsichtsratssitzung: Kahn steht vor Ablösung beim FC Bayern

Kahn steht beim deutschen Fußball-Rekordmeister nach einer turbulenten Saison ebenso wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic stark in der Kritik.

Seine Ablösung als Vorstandsvorsitzender könnte bevorstehen. Der Aufsichtsrat des FC Bayern mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß tagt am kommenden Dienstag.