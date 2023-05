Noten zu FC Bayern gegen Köln: Magic-Musiala Bayerns Meistermacher, Comans irre Serie bleibt bestehen

Der FC Bayern gewinnt beim 1. FC Köln mit 2:1 und holt die Meisterschaft. So hat der AZ-Reporter die Akteure des Rekordmeisters gesehen. Die Noten für den FC Bayern.

München – Der FC Bayern gewinnt in Köln mit 2:1 und damit die elfte Meisterschaft in Folge. Dabei erzielte Jamal Musiala den goldenen Treffer in der 89. Spielminute.

Die Noten für den FC Bayern gegen den 1. FC Köln:

YANN SOMMER - NOTE 4: Hielt den Elfmeter nicht. Der 19. Liga-Einsatz zugleich der letzte für den Schweizer Nationaltorhüter im Bayern-Trikot? Erstmals richtig in der 60. Minute gefordert, als er den Kopfball von geschickt über die Latte lenkte. Der ehemalige Gladbacher, der im Januar nach dem Schien- und Wadenbeinbruch von Stammtorhüter Neuer nach München wechselte, könnte die Bayern im Sommer wieder verlassen, wenn Neuer wieder vollständig fit wird. Erstmals Deutscher Meister!

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Erster Einsatz von Beginn an seit dem 22. April (1:3 in Mainz) und dem darauffolgenden Muskelfaserriss. er Rechtsverteidiger. Erledigte seinen Job wie immer mit Hingabe und viel Einsatz. Nach der Umstellung auf Dreierkette (62.) dann Chef der Dreier-Abwehr. Schwamm, aber am Ende glücklich.

BENJAMIN PAVARD - NOTE 3: Weil Upamecano zurückkehrte und Mazraoui auf links rückte, musste der Franzose auf die rechte Abwehrseite. Brachte gute Flanken herein, eine konnte Müller nur an den Pfosten lenken. In der letzten halben Stunde rechter Part der Dreierkette.

FC Bayern: Kimmich agiert als Antreiber, Gravenberch ohne Glanzleistung

MATTHIJS DE LIGT - NOTE 3: Verteidigte neben Upamecano als linker Part der Viererkette. Sehr aufmerksam, köpfte einen Ball direkt vor der Torlinie aus der Gefahrenzone Richtung Tribüne. Einer der besten Bayern-Profis in dieser Saison, hat den Titel tatsächlich verdient. Erstmals Deutscher Meister!

NOUSSAIR MAZRAOUI - NOTE 4: Der Marokkaner mit seinem fünften Startelf-Einsatz hintereinander. Diesmal allerdings auf der linken Abwehrseite als Ersatz für Davies. Sicherte nach hinten recht souverän ab. Wenn es nach vorne ging, kam von ihm zu wenig. Wechselte nach Cancelos Einwechslung auf die rechte Abwehrseite. Erstmals Deutscher Meister!

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Antreiber von der Sechser-Position. Bemüht um Ordnung, nicht nur des Spiels, auch der Emotionen. Seit seinem Wechsel zu Bayern 2015 immer Meister geworden. Lief nach dem Handelfmeter-Pfiff sofort zu Tuchel zur Besprechung an die Seitenlinie, feuerte nach dem 1:1 wild gestikulierend alle Mitspieler an.

RYAN GRAVENBERCH - NOTE 4: Überraschend in der Startelf (für Goretzka). Der Niederländer mit viel Arbeit gegen den Ball, lief Lücken zu und räumte mit gewonnenen Kopfbällen hier und da Gefahr weg. Musste in der 71. Minute angeschlagen runter. Solide Partie. Für ihn kam Goretzka. Erstmals Deutscher Meister!

Coman sorgt für Führung, Sané mit gutem Auftritt

KINGSLEY COMAN - NOTE 2: Linksaußen mit viel Drang zur Mitte und einem Traumtor zu Beginn. Schlenzte mit rechts vom linken Strafraumeck ins lange Eck – das 1:0, sein achter Saisontreffer im 24. Spiel. Mit viel Speed unterwegs, allerdings im Schatten von Sané. Daher in der 71. Minute ausgewechselt. Sorgte damit entscheidend dafür, dass seine irre Meisterserie (12. Titel mit erst 26 Jahren!) weiterläuft.

THOMAS MÜLLER - NOTE 4: Wieder ein Thomas-Müller-Spiel. Elfmal Deutscher Meister war er zuvor in seiner Karriere – so oft wie kein anderer Profi. In der 19. Minute traf er aus vier Metern nur den Pfosten – Pech. Musste in der 62. Minute runter, für ihn brachte Tuchel Cancelo. Der Kapitän war der einzige, der unter der Woche positive Stimmung verbreitet hatte und als Mutmacher auftrat – und ist nun zum zwölften Mal Deutscher Meister!

LEROY SANÉ - NOTE 2: Der Außenbahnspieler durfte beginnen, kam über den rechten Flügel und zeigte sofort Engagement, als er einen Defensiv-Sprint anzog. Legte Coman das 1:0 mit einem Zuspiel auf, traf selbst clever ins lange Eck zum 2:0 (45.) – wurde allerdings wegen eines Handspiels in der Entstehung vom VAR zurückgenommen. Überhaupt sehr agil und laufstark.

SERGE GNABRY - NOTE 4: Der Pechvogel! Sein Handspiel im Strafraum führte zum Elfmeter, den Ljubicic zum 1:1 verwandelte (81.). Zuletzt offensiv kaum zu stoppen. Fünf Tore in den letzten vier Partien, diesmal im ersten Durchgang allerdings total abgemeldet und nicht zu sehen. Bemühte sich um Tordrang, außer viel Laufarbeit kam aber zu wenig.

JOAO CANCELO - NOTE 3: Überraschend nur Joker. Kam in der 62. Minute von der Bank, ersetzte zwar nominell Müller, rückte allerdings auf die linke Abwehrseite. Der von Premier-League-Klub Manchester City bis Saisonende ausgeliehene Portugiese sicherte seine Seite solide ab. Erstmals Deutscher Meister!

Magic Musiala zaubert den FC Bayern zur Meisterschaft

LEON GORETZKA - NOTE 4: Kam in der 71. Minute für Gravenberch. Tuchel wollte mehr Physis, Kopfballstärke ins Mittelfeld bringen. Musste in der 85. Minute wieder runter – verletzt oder eine ganz klare Strafmaßnahme von Tuchel?

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING - NOTE 3: Der Mittelstürmer konnte nach seinen Kniegelenksprobleme (musste daher insgesamt fünf Spiele pausieren) erst in dieser Woche wieder mit der Mannschaft trainieren, kam in der 71. Minute für Coman in die Partie. Verzog in der 77. Minute mit rechts knapp am langen Eck vorbei.

MATHYS TEL - NOTE 2: Mit erst 18 Jahren sollte das Teenager-Talent der Mann letzte Rettung. Der Franzose – und nicht Sadio Mané (!) – kam in der 85. Minute für Mazraoui. Versuchte alles, haute sich mit totalem Engagement rein. Erstmals Deutscher Meister!

JAMAL MUSIALA - NOTE 1: Kam in der 85. Minute (warum sooooo spät?) für Goretzka in die Partie. Als Meistermacher? Aber ja! Erzielte mit einem feinen Schuss ins lange Eck den 2:1-Treffer. Sein 12. Saisontreffer in der Liga. Unfassbar!