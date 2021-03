"Markus, du Don Juan de Corona": Die besten Sprüche vom Nockherberg 2021

Im (fast) leeren Saal nimmt Kabarettist Maxi Schafroth beim Nockherberg 2021 die Politprominenz aufs Korn, die Derbleckten sind per Videoschalte von zu Hause dabei. Seine besten Sprüche.

Maximilian Schafroth derbleckt auf der Bühne am Nockherberg die Politprominenz, die per Videochat zugeschaltet ist.

In Mönchskutte ist schon lang niemand mehr zur Fastenpredigt auf dem Nockherberg angetreten; zuletzt Michael Lerchenberg 2010.

Maximilian Schafroth hat seinen Auftritt beim Salvator-Anstich klerikal begonnen am Freitag: Er und sein Chor zogen in Kutten ein - in einen leeren Saal. Zum ersten Mal überhaupt war wegen der Pandemie nur ein digitales Derblecken möglich. Die Politiker, sonst in den ersten Reihen, waren daheim per Video zugeschaltet. Bier und Brotzeit hatten sie geliefert bekommen.

Nockherberg 2021: Eine Messe für Markus Söder

Sogar CDU-Chef Armin Laschet, in Aachen vorm Computer, hatte einen Salvator im Krug - und war bierselig und angetan vom Nockherberg: "Das ist so herrlich - da verstehe ich, dass Markus Söder unbedingt in Bayern bleiben will."

Eine feine Spitze gegen seinen Kanzler-Kontrahenten. Für Söder aber war's dennoch ein ungefährdetes Heimspiel. Er hatte gut lachen in der Staatskanzlei. Weil Schafroth vom "Maggus" schwärmte und quasi eine Messe für Söder abhielt. Nockherberg: Maxi Schafroths beste Sprüche über:

Markus Söder

"Er ist der beständige Wandel. Das opportun zu nennen, wäre zu einfach, nein. Er ist das politische Panta Rhei, das Prisma, in dem alle politischen Farben sichtbar sind. Bitte setzen Sie daheim die Helligkeit ihrer TV-Geräte herab, damit es nicht zu Röhren-Schäden kommt."

"Diese Begeisterung, Maggus, wie die dich alle anschauen, deine Leut. Die CSU schaut wie mei Oma, wenn der Heintje gesungen hat! Markus, du Don Juan de Corona."

"Lernt alle vom Maggus! In nur zwölf Monaten zum Kandidaten - streichle Lebewesen mit Fell. Wenn es zu einer Mehrheit nicht reicht, können das auch die Grünen sein."

Olaf Scholz

"Lieber Olaf, Gratulation, zu deinem Mut. Also wenn die Bundestagswahl die Bundesjugendspiele wären, dann machst den 1.000-Meter-Lauf von Anfang an und der Markus rennt kurz vor der Ziellinie aus'm Gebüsch und sagt: ,Leute, so anstrengend war's jetzt auch wieder nicht.'"

"Ich dacht scho, Hilfe ich hab kei Idee zur SPD, aber eigentlich nicht schlimm. Wie soll ich a Idee zu euch haben, wenn ihr selber keine habt."

"Bei Wirecard ist der Olaf Scholz ja auch entspannt. Man entwickelt a gewisse Süffisanz, wenn es immer mehr Nullen werden, irgendwann sieht man die erste Zahl nicht mehr und denkt, sind ja nur Nullen. Dann stellt sich so a angenehme Gleichgültigkeit ein."

Armin Laschet

"Vielleicht rennt aber gar nicht der Große ausm Gebüsch, sondern der Kleine! Willkommen, Armin Laschet!"

"Der Markus und du, ihr seid, ,Ziemlich beste Freunde', gell? Der Maggus ist nur so nett zu dir, weil er denkt, dass du die 1000 Meter im Rollstuhl-NRW eh nicht schaffst."

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist im Ratskeller der Rathauses in Aachen zugeschaltet. © dpa/Federico Gambarini

"Armin, wenn du auf deiner Rückfahrt vom Gardasee vor den Markus hingekniet wärst, dann hätt der dich auf Knien getestet. Mundkommunion heißt das in Bayern. Bei der Mundkommunion geht's nicht ums Ergebnis, sondern um den Vorgang."

Hubert Aiwanger

"Hubert, du bist wichtiger denn je! Seit die Grünen verstummt sind, ist der Hubert der Einzige, der dem Markus noch neigrätscht. Genieße den Moment!"

"Der Hubert lebt, der Markus denkt! Der Markus sagt um 21 Uhr: ,Mei Cola light is leer. Leute, ich bin müd, ich will zu meine Welbm ins Körbla.' Und der Hubert, der Dorfkneipen-Dionysos, der schreit in der Früh um fünfe in Giesing rum: ,Mochts de Goststättn auf, mir wolln a Mixgetränk-Cola und Weißbier! Des wird ma wohl noch bstelln dürfn!'"

Söder & Aiwanger

"Das bayerische Yin und Yang. Der Hubert, die blanke, politische Leidenschaft, ein niederbayrischer Dionysos! Sanguin, leutselig, rhetorisch präzise wie eine Stihl Contra nach sechs Stunden Hartholz-Massaker. Für die Menschen innerhalb vom Mittleren Ring: Das ist eine Motorsäge, bei der sich nach mehrstündigen Einsatz gern amal das Schwert verzieht.

"Der Hubert hat Hummeln im Hintern - der Markus weiß, wie man Humln entfernt."

Jens Spahn

"Schad, dass nicht da bist, du könntst heut was lernen hier. Deine Aktion mit dem Pflegebonus: So peinlich, ich würd im Boden versinken. Aufspielen und dann nicht zahlen können: Das kenn ich aus schwäbischen Wirtshäusern. Wenn die Rechnung kommt: Sakrament, i hab überhaupt koin Geldbeitl dabei! Aber mei Krankenkassenkärtle."

Michael Piazolo

"Du hast das Talent, in Dinge hineinzugeraten. In die Freien Wähler zum Beispiel. Was machst du da? Du hockst da drin wie der Jazzer in der Blasmusik, der jedes Mal die Augen verdreht, wenn der Dirigent sagt, Burschen, mir brauchen keinen Takt - es langt, wenn's scheppert!"

Kultusministerium

"Das Kultusministerium, das ist eine Blackbox, da hocken lauter ausgemusterte Gymnasiallehrer drin, die sind mit der Rohrpost überfordert. Das sind intellektuelle Wählscheibenapparate. Bis die a Tablet eingerichtet haben, sind wir bei der vierten Welle - von Sars-Cov3."

Melanie Huml

"Liebe Melli, du hattest wenigstens den Anstand und hast zweimal deinen Rücktritt angeboten. Aber der Markus hat gesagt: ,Melanie, das ist eine schlechte Idee, weil sie nicht von mir ist. Ich schmeiß dich raus, dann wird a Schuh draus.'"

Katharina Schulze

"Ihr Grünen macht's auch den Mund nimmer auf. Katharina, was ist passiert mit Euch? Fridays For Future fremdelt mit euch, die sagen, ihr seid Establishment. Und ich bin nicht allein, wenn ich sag: Wir wollen die alten Turnschuh-Gsichter wieder haben, die alte Bad-Taste-Party."

"Opposition und Regierung verschmelzen, ich muss da staunen. Grenzschließung, Ausgangssperre, Alkoholverbot, Auf-Parkbank-Sitz-Leseverbot und die Einzigen die sich hörbar aufführen, das sind der Arnold und der Hagen."

"Kathas Webcam, selbstverständlich komplett solarstrombetrieben! Sie ist extra für diese Übertragung nach Los Angeles geflogen, weil's da noch hell ist - vorbildlich!"

Anton Hofreiter

"Der Einzige, bei dem man die geschlossenen Friseure nicht merkt, ist der Hofreiter, der schaut immer gleich aus."

Die Grünen

"Liebe Bundes-Grüne, bei Schwarz-Grün mit'm Markus könnts euch warm anziehen: Der Markus dreht euch ungewürzt durch den Tofu-Wolf. Schwarz-Grün mit der CSU - das ist, als würd die Greta Thunberg a Praktikum bei Shell anfangen."

Andreas Scheuer

"Ich dacht, das wäre heut a mal eine Gelegenheit, dass du das Vertrauen in die Volksvertretung wiederherstellst, indem du Entschuldigung sagst. So wie sich der Bischof von Augsburg entschuldigt hat: ,Entschuldigung, ich hab versehentlich an Impfstoff unter die Haut kriegt.'"

Ugur Sahin (Biontech)

"Ein Hund isser, sagt man in Bayern. Bei euch trau ich mich des zu sagen. Mit Blick in die Türkei bin ich eher vorsichtig mit Tiervergleichen, wobei da sind, glaub ich, nur Ziegenvergleiche a Problem. Meine Hochachtung Ugur und Özlem. Von Herzen! Respekt. Erfinden die zwei ein Vakzin. Ugur und Özlem, mit euch möcht ich mal analog a Bier trinken. 5,1 Milliarden Nettovermögen: Könnt's mich ja einladen!"

Die AfD

"Da darf sich jetzt der Verein angesprochen fühlen, den ich heut mit Freude umschifft und ausgespart habe, die jammern ja ständig rum, keiner schenkt ihnen Aufmerksamkeit. Jetzt kümmert sich der Verfassungsschutz - das ist auch wieder nicht recht!"