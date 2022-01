Köning oder Vorländer - Wer wird Chef der Münchner SPD?

Die beiden Münchner Stadträte Christian Köning und Christian Vorländer kämpfen um das Amt. Warum es ein knappes Rennen wird.

München - Seit mehr als sieben Jahrzehnten regieren (bis auf eine Ausnahme) Sozialdemokraten in München. Doch zuletzt ist die Liebe zwischen den Münchnern und ihrer SPD eingeschlafen.

Seit der Kommunalwahl haben die Grünen die Mehrheit im Stadtrat. Und selbst nach der Bundestagswahl, als der Sozialdemokrat Olaf Scholz Kanzler wurde, gab es in der Münchner SPD wenig Grund zur Freude: Der Wettbewerb war zwischen Grünen und der CSU gelaufen. Die SPD landete auf dem dritten Platz.

Münchner SPD-Chef: Vorländer und Köning treten gegeneinander an

Bei den nächsten Wahlen soll das anders werden. Gelingen soll das mit einem neuen Chef, den gut 130 Delegierte diesen Samstag bei einem Online-Parteitag wählen. Die bisherige Chefin, die Bundestagsabgeordnete Claudia Tausend, hat Ende 2021 angekündigt, nicht mehr zu kandidieren.

Dafür treten die beiden Stadträte Christian Vorländer und Christian Köning gegeneinander an. Vorländer sagt über sich, dass er mit 48 Jahren "mitten im Leben" stehe. Er arbeitet als Anwalt, wurde durch die Gerichtsshow Alexander Hold bekannt, hat zweimal für den Bundestag kandidiert.

Christian Vorländer wurde als TV-Anwalt berühmt. Auch seine Unterstützer sind bekannt. © Daniel von Loeper

Der SPD-Bayern-Chef Florian von Brunn gilt als sein guter Freund. Und sonst sind auf seiner Unterstützer-Liste viele, die früher etwas zu sagen hatten, in der Münchner SPD: die ehemalige Bürgermeisterin Christine Strobl, die ehemalige Landtagsabgeordnete Isabell Zacharias, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Christoph Moosbauer.

Während Vorländer für die Mitte steht, könnte Köning Aufbruch verkörpern: Er ist 15 Jahre jünger, bis zu diesem Sommer war er Chef der Münchner Jusos, der SPD-Jugendorganisation.

Hausmann, Ex-Juso-Chef, Soziologie-Student und Vater: Christian Köning will in die Münchner SPD neuen Schwung bringen. © Bernd Wackerbauer

Eigentlich wollte er schon immer Politikwissenschaft oder Soziologie studieren, sagt Köning. Doch seine Eltern, ein Schlosser und eine Bankkauffrau, verdienten zu viel, als dass er Bafög bekommen hätte. Aber zu wenig, als dass sie ihm ein Studium in München hätten finanzieren können.

Also machte er eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten. Zuletzt arbeitete er als Sachbearbeiter in der Jugendhilfe und studierte nebenbei Soziologie.

Seit zwei Jahren, seit er in den Stadtrat gewählt wurde, ist Köning beurlaubt. Es ist nicht möglich, gleichzeitig Beamter und Politiker bei der Stadt zu sein. Köning schreibt inzwischen an seiner Dissertation und kümmert sich um seinen kleinen Sohn.

Könings Frau Seija Knorr-Köning arbeitet als Intensivkrankenschwester. Als sie im Herbst für den Bundestag kandidierte, ging Köning im Münchner Westen von Haustür zu Haustür und verteilte Flyer mit ihrem Gesicht. Ein Gefühl von Aufschwung habe geherrscht, sagt Köning.

Wer macht das Rennen? "Es wird richtig spannend"

Plötzlich war es nicht mehr peinlich, im roten T-Shirt an fremden Haustüren zu klingeln, die Leute wollten dabei sein - als Teil einer kleinen Bewegung im Westen der Stadt. Geschafft hat es Könings Frau trotzdem nicht. Ein CSUler gewann, ein Grüner folgte und die SPD klebte auf Platz drei.

Wer hat also bessere Chancen? "Es wird richtig spannend", sagt die dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (41), die auch für den Parteivorstand kandidiert. Die Dynamik auf einem digitalen Parteitag sei da möglicherweise eine andere. Dietl hat sich jedenfalls entschieden: Sie wird ihr Kreuz bei Christian Köning machen. In den vergangenen Wochen, als sich beide Kandidaten der Partei vorstellten, habe er gezeigt, dass er "weiß von was er redet, wenn er über Sozialpolitik in München spricht".

Auch die Stadträtin Lena Odell, die bis 2019 Stellvertretende Juso-Vorsitzende war, gehört zu Könings Unterstützern. Weil er Aufbruchsstimmung verkörpere, strategisch denke, gute Programme schreibe.

Anne Hübner, die SPD-Fraktionschefin, verrät nicht, für wen sie stimmt, geht aber davon aus, dass es knapp wird. Am Ende kann die SPD aus ihrer Sicht mit beiden Kandidaten nur gewinnen: Frischen Elan, Lust auf das Amt traut sie nämlich beiden zu.