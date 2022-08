Hunderttausende Zuschauer: München hat Bock auf die European Championships

Das Multisport-Event in der Stadt zieht die Massen an, oft sind die Tribünen komplett voll. Und auch wer nicht an Marathon und Co. interessiert ist, ist plötzlich mittendrin.

München - Die Eröffnung der European Championships am vergangenen Mittwoch hat gleich einen Vorgeschmack darauf gegeben, was bis zum 21. August in der Stadt zu erwarten ist. 55.000 Besucher strömten in den Olympiapark, viele machten es sich auf dem Olympiaberg bequem und hörten den Gratis-Konzerten zu. Der Andrang war so groß, dass die Polizei das Areal wegen Überfüllung schließen musste.

Zu Überfüllungen kam es in den darauffolgenden Tagen zwar nicht mehr, dennoch wurde deutlich: München hat richtig Lust auf die European Championships, das größte Multisport-Ereignis in der Stadt seit Olympia '72. Das belegen auch die Zahlen eindrucksvoll.

Am vierten EM-Tag beispielsweise, als sämtliche Veranstaltungsorte ausverkauft waren. Von der Regattaanlage in Oberschleißheim bis hin zum Königsplatz und der Olympiahalle – überall waren die Tribünen vollbesetzt! An diesem Tag waren laut Veranstalter insgesamt knapp über 300.000 Zuschauer bei den Sportveranstaltungen mit dabei. Größter Publikumsmagnet: Das Straßenrad-Rennen, das von Murnau bis in die Münchner Innenstadt geführt hat. Auf der 209,4 Kilometer langen Strecke feuerten mehr als 200.000 Menschen die Radler an.

Zieleinfahrt auf der Ludwigstraße – links und rechts gesäumt von Zuschauern. © Soeren Stache/dpa

Marathon-Strecke führte einmal quer durch München

Ebenfalls einiges los war am vergangenen Montag bei den Marathon-Wettbewerben, bei denen die Läuferinnen und Läufer quer durch die Münchner Innenstadt rannten. Die meisten Zuschauer gab es hier freilich an der Ludwigstraße, wo Start und Ziel waren. Daneben standen etliche Münchner entlang der zehn Kilometer langen Strecke und jubelten, wenn die Läuferinnen und Läufer vorbeikamen.

Doch auch Menschen, die möglicherweise weniger an Sport interessiert sind und am Feiertag einfach nur die Sonne genossen hatten, waren plötzlich mittendrin. Die Strecke führte unter anderem am Marienplatz, dem Friedensengel und dem Gärtnerplatz vorbei. Da passierte es schonmal, dass die Gäste bei ihrem Kaffee im Schanigarten auf einmal den vorbeiziehenden Läuferinnen und Läufern Beifall klatschten.

Laut Veranstalter versammelten sich beim Marathon insgesamt 110.000 Zuschauer entlang der Strecke. Am fünften Tag waren es insgesamt 206.000 Besucher.

Den Kaffee im Schanigarten genießen – und nebenbei beim Marathon zuschauen. München macht's möglich!. © Marius Becker/dpa

Voll war es am Montag auch beim Beachvolleyball-Start am Königsplatz. Zusätzlicher Besucher-Treiber: Beim Beachvolleyball kostet das Zuschauen während der ersten vier Tage keinen Eintritt. Entsprechend schnell besetzt waren auch die rund 5.000 Plätze. Das belegt auch eine Beobachtung der ersten EM-Tage: Wo es Sport gratis zu schauen gibt, sind auch viele Menschen mit dabei.

Die Sonne geht am Königsplatz unter, die Zuschauer sind weiterhin da. © Angelika Warmuth/dpa

Zwischenfazit: "Erwartungen wurden übertroffen!"

"Wir sind überwältigt! Einfach grandios, wie diese European Championships angenommen werden – alle Erwartungen wurden bislang übertroffen! Der Olympiapark ist jeden Tag rappelvoll, die Stimmung an den Wettkampforten überall in der Stadt ist sensationell. In den ersten fünf Tagen inklusive Opening haben wir schon mehr als eine halbe Million Menschen bewegt", sagte Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, am vergangenen Sonntag.

Beim Start der Leichtathletik-Wettbewerbe im Olympiastadion war der Andrang so groß, dass es zeitweise zu Problemen am Einlass kam. Vor den Haupteingängen bildeten sich lange Schlangen, am Vormittag wollten rund 15.500 Menschen ins Stadion, wie ein Veranstaltungssprecher der AZ sagte. Später entspannte sich das Einlass-Problem dann wieder, die Veranstalter schickten mehrere Helfer zu den Eingängen.

European Championships mit guten TV-Quoten

Wie sehr die Menschen an den European Championships interessiert sind, zeigen auch die Quoten im Fernsehen. ARD und ZDF übertragen täglich mehrere Stunden. Schon am dritten Tag der Fernseh-Übertragungen wurde mehrfach die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Der Spitzenwert der Sendungen von dem Multisport-Event lag am Sonntag in der ARD bei 2,4 Millionen TV-Zuschauern beim Triathlon. Auch Kunstturnen und Klettern zogen mehr als zwei Millionen Zuschauer an.

