European Championships 2022 in München: Bei diesen Wettbewerben gibt es freien Eintritt

Nicht alle Sport-Wettbewerbe bei den European Championships in München kosten Eintritt. Die AZ zeigt, wo man gratis zuschauen kann.

Das Beachvolleyballfeld am Königsplatz.

München - Ab diesem Donnerstag gibt es in München internationalen Spitzensport zu sehen: Bei den European Championships kämpfen die Athleten in mehreren Disziplinen um den EM-Titel. Für die Stadt ist es das größte Multisport-Event seit Olympia '72. Einige der Wettbewerbe sind für die Zuschauer sogar gratis – die AZ zeigt, bei welchen Sportarten und wo in der Stadt der Eintritt frei ist:

Radsport, Mountainbike und BMX

Bei sämtlichen Straßenradsport-, Mountainbike- und BMX-Wettbewerben können die Zuschauer ohne Tickets dabei sein. Die Wettbewerbe werden in der Innenstadt sowie im Olympiapark ausgetragen. An gleich sieben Turnier-Tagen gibt es Medaillenentscheidungen.

Triathlon

Auch der Triathlon – also schwimmen, radeln und laufen – findet im Olympiapark statt und ist ebenfalls bei freiem Eintritt zu bewundern. Die Entscheidungen gibt es hier am 12., 13. und 14. August.

Marathon und Gehen

Die Tribüne an der Ludwigstraße steht bereits, im Hintergrund ist die Theatinerkirche zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

Auch beim Marathon und den Wettbewerben im Gehen kann jeder gratis dabei sein: Start und Ziel ist jeweils am Odeonsplatz, nach einer Zusatzschleife von knapp 2,2 Kilometern geht es anschließend viermal auf eine 10-Kilometer-Schleife, die an vielen Sehenswürdigkeiten vorbeiführt. Sightseeing mal anders! Der Marathon findet am 15. August statt. Wegen der vorhergesagten Hitze fordern die Läufer jedoch einen früheren Start, bisher ist dieser für den Vormittag vorgesehen.

Beim Gehen gibt es Entscheidungen über die 20- und 35-Kilometer-Distanz. Die Athleten absolvieren hier einen zwei Kilometer langen Rundkurs zwischen Odeonsplatz und Professor-Huber-Platz. Entscheidungen gibt es beim Gehen am 16. und 20. August.

Beachvolleyball und Klettern

Wer am Königsplatz vorbeischaut, hat ebenfalls freien Eintritt – zumindest an bestimmten Tagen. Hier finden die Wettbewerbe im Beachvolleyball und Klettern statt. Am 11. und 12. August können die Zuschauer gratis beim Klettern dabei sein, von 15. bis einschließlich 18. August beim Beachvolleyball.

Wer auf jeden Fall einen Platz möchte, kann sich aber auch ein sogenanntes "Save Your Seat"-Ticket kaufen (20 Euro beim Klettern, 30 Euro beim Beachvolleyball), das garantierten Wiedereinlass zur Veranstaltung gewährt.

"The Roofs"-Festival

Freien Eintritt gibt es auch für das "The Roofs"-Festival im Olympiapark. Neben vielen Konzerten bekannter Künstler gibt es hier unter anderem auch verschiedene Ausstellungen, Workshops und weitere Mitmachangebote. Und wer Hunger oder Durst bekommen sollte, findet hier ebenfalls etwas zu essen und zu trinken.

