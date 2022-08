Wegen der Hitze: Sportler fordern Verlegung der Marathon-Startzeit

In einem Offenen Brief fordern Läuferinnen und Läufer die Startzeit für den Marathon in München in einer Woche nach vorne zu verlegen. Bei angekündigten Temperaturen über 30 Grad fürchten sie um ihre Gesundheit.

08. August 2022 - 12:29 Uhr | AZ/dpa

Die European Championships in München starten an diesem Donnerstag, die Wettbewerbe laufen bis zum 21. August. © Sven Hoppe/dpa/Bildarchiv