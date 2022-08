Olympiapark überfüllt! 55.000 Menschen feiern bei EM-Eröffnung

Der Olympiapark musste am Mittwochabend gesperrt werden, so groß war der Ansturm. Die Polizei vertröstet auf die kommenden Tage.

Viele Menschen hörten sich die Konzerte auf dem Olympiapark an.

Das Gelände musste am Abend gesperrt werden, es kamen zu viele Besucher.

55.000 Besucher strömten bei der Eröffnung der European Championships in den Olympiapark.

München - München hat Lust auf die European Championships! Bei der großen Eröffnungsfeier am Mittwochabend strömten Zehntausende Menschen in den Olympiapark, um bei den Gratis-Konzerten dabei zu sein. Laut Veranstalter waren es in der Spitze 55.000 Besucher.

Olympiapark überfüllt: Polizei rät von Anreise ab

Der Andrang war riesig, Tausende Menschen machten es sich auf dem Olympiaberg bequem und lauschten von dort den Konzerten. Eigentlich wollten noch mehr rein, doch die Polizei musste das Gelände letztendlich wegen Überfüllung sperren! Um kurz nach 20 Uhr bat sie via Twitter, nicht mehr anzureisen – und tröstete mit dem Hinweis, dass es noch bis 21. August weitergeht.

Die Sportfreunde Stiller machten bei der Eröffnungsfeier den Anfang, quasi ein Heimspiel für das Trio aus Germering. Auch die Münchner Brassband Moop Mama heizte den Zuschauern ein, ehe es mit Rap-Star Marteria schließlich zum Highlight des Abends kam.

Gratis-Sportveranstaltungen im Olympiapark

Auch in den kommenden Tagen ist im Olympiapark einiges geboten: Neben den Mountainbike- und BMX-Wettbewerben findet dort auch der Triathlon statt. Alles gratis! Ebenso wie das Festival "The Roofs", bei dem etliche Bühnen quer über den Olympiapark verteilt sind – Musik, Kultur, Gastro, Workshops und andere Mitmachangebote inklusive.

